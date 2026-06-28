Denuncian costos prohibitivos para enterrar a seres queridos tras los terremotos en Venezuela

Venezuela, un país con más de 26 años de terremoto político, dos bestias de 7.2 y 7.5 vuelven a poner a prueba el tesón de todo un pueblo.

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela

CARACAS_ En medio de una tragedia que ha dejado cerca de 1.400 muertos y más de 50.000 desaparecidos en el norte de Venezuela, comenzaron a circular denuncias sobre presuntos cobros de hasta 450 dólares para sepultar a víctimas de los terremotos.

Videos difundidos en plataformas digitales señalan que algunas familias estarían siendo obligadas a pagar hasta 450 dólares para poder sepultar a sus seres queridos en medio de la emergencia nacional.

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Una de las denuncias más difundidas apunta a la funeraria Pompas Fúnebres, ubicada en el casco histórico de La Guaira. En una grabación publicada en Instagram, una mujer cuestiona que, en medio de la catástrofe, se exija esa suma de dinero a los familiares de fallecidos.

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"¿De dónde sacamos dinero?"

"Con esta catástrofe todavía hay gente que le está cobrando a los familiares de los fallecidos la suma de 450 dólares para poder enterrar a sus familiares", afirma la denunciante en el video.

"¿De dónde sacamos dinero para enterrar a nuestros familiares? ¿De dónde? Necesitamos empatía", agrega, mientras pide difundir el mensaje para que llegue a las autoridades competentes.

Las críticas se producen en momentos en que miles de venezolanos enfrentan pérdidas materiales, desplazamientos y dificultades para acceder a servicios básicos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

Medidas extraordinarias

Las denuncias han generado indignación entre usuarios de redes sociales, quienes reclaman que las autoridades adopten medidas excepcionales para garantizar servicios funerarios gratuitos o subsidiados para las víctimas de la tragedia.

Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos oficiales sobre los señalamientos ni anuncios de mecanismos especiales para atender los costos de inhumación de las personas fallecidas durante la emergencia.

Diversas organizaciones han advertido que, en contextos de desastres naturales de gran magnitud, los gastos funerarios pueden convertirse en una carga insostenible para familias que han perdido viviendas, ingresos y redes de apoyo, lo que aumenta la presión sobre un sistema ya golpeado por años de crisis económica.

FUENTE: Con información de Redes Sociales