sábado 27  de  junio 2026
AMÉRICA LATINA

Europa responde ante terremoto en Venezuela

Países europeos dan un paso al frente para ayudar al país sudamericano tras catástrofe natural

Un afgano pasa junto a una casa dañada tras los terremotos en la aldea de Mazar Dara, en Nurgal, distrito de la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, el 1 de septiembre de 2025. Más de 800 personas murieron y más de 2700 resultaron heridas desde la noche del 31 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2025 en el este de Afganistán tras un terremoto de magnitud 6, seguido de al menos cinco réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros de distancia.&nbsp;

Un afgano pasa junto a una casa dañada tras los terremotos en la aldea de Mazar Dara, en Nurgal, distrito de la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, el 1 de septiembre de 2025. Más de 800 personas murieron y más de 2700 resultaron heridas desde la noche del 31 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2025 en el este de Afganistán tras un terremoto de magnitud 6, seguido de al menos cinco réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros de distancia. 

Wakil Kohsar / AFP / 2 septiembre 2025
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

Tras un terremoto de gran magnitud en la costa caribeña de Venezuela, los países europeos responden con combinación de ayuda humanitaria, apoyo financiero y cooperación internacional. A través de la Unión Europea y de sus mecanismos de protección civil, Europa tiene la capacidad de coordinar el envío de equipos de búsqueda y rescate, personal médico, hospitales de campaña, suministros de emergencia y asistencia técnica para atender a la población afectada.

Además de la ayuda inmediata, varios gobiernos europeos ofrecen contribuciones económicas para apoyar las labores de recuperación y reconstrucción de infraestructuras esenciales, como hospitales, escuelas y redes de agua y electricidad. Organizaciones no gubernamentales europeas también desempeñan un papel importante al proporcionar alimentos, refugio temporal, atención sanitaria y apoyo psicológico a las personas damnificadas.

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La cooperación entre Europa, las agencias de las Naciones Unidas y las autoridades venezolanas resulta fundamental para garantizar que la ayuda llegue de manera rápida, eficiente y transparente a las comunidades más afectadas. Asimismo, la solidaridad internacional contribuye no solo a aliviar las necesidades urgentes, sino también a fortalecer la resiliencia del país frente a futuros desastres naturales.

Entre los aportes anunciados se encuentran:

  • España envía un avión con medicamentos, alimentos no perecederos, plantas potabilizadoras de agua y un equipo especializado en emergencias.
  • Francia aporta hospitales de campaña, personal sanitario y equipos de búsqueda y rescate con experiencia en operaciones tras terremotos.
  • Alemania destina fondos para asistencia humanitaria y suministra generadores eléctricos, sistemas de purificación de agua y equipos logísticos.
  • Italia contribuye con unidades de protección civil, equipos de rescate y ayuda para la atención de personas desplazadas.
  • Portugal envía alimentos, mantas, kits de higiene y personal de apoyo para la atención de las familias afectadas.
  • Países Bajos ofrece apoyo logístico y recursos para fortalecer las operaciones de distribución de ayuda humanitaria.

Por su parte, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales trabajan de manera coordinada para atender las necesidades de las zonas más afectadas, donde miles de personas requieren alojamiento temporal, atención médica y acceso a agua potable.

Las autoridades venezolanas continúan evaluando el impacto del sismo mientras los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y asistencia. La comunidad internacional ha reiterado su compromiso de apoyar al país durante la fase de respuesta inmediata y en el posterior proceso de recuperación y reconstrucción.Bottom of Form

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