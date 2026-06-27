Europa responde ante terremoto en Venezuela

Un afgano pasa junto a una casa dañada tras los terremotos en la aldea de Mazar Dara, en Nurgal, distrito de la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, el 1 de septiembre de 2025. Más de 800 personas murieron y más de 2700 resultaron heridas desde la noche del 31 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2025 en el este de Afganistán tras un terremoto de magnitud 6, seguido de al menos cinco réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros de distancia.

Tras un terremoto de gran magnitud en la costa caribeña de Venezuela, los países europeos responden con combinación de ayuda humanitaria, apoyo financiero y cooperación internacional. A través de la Unión Europea y de sus mecanismos de protección civil, Europa tiene la capacidad de coordinar el envío de equipos de búsqueda y rescate, personal médico, hospitales de campaña, suministros de emergencia y asistencia técnica para atender a la población afectada.

Además de la ayuda inmediata, varios gobiernos europeos ofrecen contribuciones económicas para apoyar las labores de recuperación y reconstrucción de infraestructuras esenciales, como hospitales, escuelas y redes de agua y electricidad. Organizaciones no gubernamentales europeas también desempeñan un papel importante al proporcionar alimentos, refugio temporal, atención sanitaria y apoyo psicológico a las personas damnificadas.

TRAGEDIA Daños por terremotos en Venezuela pueden alcanzar USD 6.700 millones, un 6% del PIB según la ONU

La cooperación entre Europa, las agencias de las Naciones Unidas y las autoridades venezolanas resulta fundamental para garantizar que la ayuda llegue de manera rápida, eficiente y transparente a las comunidades más afectadas. Asimismo, la solidaridad internacional contribuye no solo a aliviar las necesidades urgentes, sino también a fortalecer la resiliencia del país frente a futuros desastres naturales.

Entre los aportes anunciados se encuentran:

España envía un avión con medicamentos, alimentos no perecederos, plantas potabilizadoras de agua y un equipo especializado en emergencias.

envía un avión con medicamentos, alimentos no perecederos, plantas potabilizadoras de agua y un equipo especializado en emergencias. Francia aporta hospitales de campaña, personal sanitario y equipos de búsqueda y rescate con experiencia en operaciones tras terremotos.

aporta hospitales de campaña, personal sanitario y equipos de búsqueda y rescate con experiencia en operaciones tras terremotos. Alemania destina fondos para asistencia humanitaria y suministra generadores eléctricos, sistemas de purificación de agua y equipos logísticos.

destina fondos para asistencia humanitaria y suministra generadores eléctricos, sistemas de purificación de agua y equipos logísticos. Italia contribuye con unidades de protección civil, equipos de rescate y ayuda para la atención de personas desplazadas.

contribuye con unidades de protección civil, equipos de rescate y ayuda para la atención de personas desplazadas. Portugal envía alimentos, mantas, kits de higiene y personal de apoyo para la atención de las familias afectadas.

envía alimentos, mantas, kits de higiene y personal de apoyo para la atención de las familias afectadas. Países Bajos ofrece apoyo logístico y recursos para fortalecer las operaciones de distribución de ayuda humanitaria.

Por su parte, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales trabajan de manera coordinada para atender las necesidades de las zonas más afectadas, donde miles de personas requieren alojamiento temporal, atención médica y acceso a agua potable.

Las autoridades venezolanas continúan evaluando el impacto del sismo mientras los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y asistencia. La comunidad internacional ha reiterado su compromiso de apoyar al país durante la fase de respuesta inmediata y en el posterior proceso de recuperación y reconstrucción.Bottom of Form