jueves 8  de  enero 2026
POLÍTICA

33 expresidentes de IDEA exigen liberación de prisioneros políticos en Venezuela

"Consideramos que un proceso de transición hacia la democracia solo será viable si cesa la represión que aún se mantiene en Venezuela", indicó el organismo

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos del régimen de Maduro en Venezuela.

Yuri Cortez/ AFP
AFP

MIAMI.- Tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro y su sometimiento a la justicia federal de Estados Unidos, el debate sobre el futuro político de Venezuela entró en una etapa clave. En ese contexto, la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), integrada por expresidentes y exjefes de Gobierno de la región, fijó una posición clara al sostener que cualquier transición democrática pasa, de manera obligatoria, por el cese de la represión y la liberación inmediata de todos los presos políticos.

En un pronunciamiento conjunto, los miembros de IDEA renovaron su respaldo al pueblo venezolano y manifestaron su expectativa de que el nuevo escenario político derive en un cambio auténtico que permita la restitución de las libertades y de la dignidad ciudadana.

Sin embargo, advirtieron en un comunicado que la continuidad de prácticas propias de la dictadura impide hablar de normalización institucional.

"Persecución política"

La declaración señala que en Venezuela persiste un patrón sistemático de persecución política que afecta tanto a civiles como a militares, situación que, según el organismo, deslegitima cualquier intento de transición que no contemple medidas inmediatas en materia de derechos humanos.

A la par de la publicación de este comunicado, el régimen reveló, en palabras de Jorge Rodríguez, que este jueves estarían dando libertad a “un número importante” de presos políticos, sin dar detalles de nombres.

Extraoficialmente se conoció que lista de liberados es de 22 personas, entre las que estaría Rafael Tudares, yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Precisamente, el Grupo IDEA, en su informe, pidió su excarcelación inmediata, tras cumplirse un año de su desaparición forzada, este 7 de enero, al ser un caso que consideran representativo de la represión ejercida por el régimen chavista contra dirigentes políticos y sus entornos familiares.

IDEA insiste, además, en la vigencia del mandato popular expresado en las urnas y remarcó que dicho respaldo ciudadano constituye la base legítima para un proceso de reconstrucción institucional. Según el pronunciamiento, ese mandato otorga a Edmundo González Urrutia y a la Nobel de la Paz María Corina Machado un papel central en la conducción del proceso de transición democrática.

Asimismo, la organización reiteró que sin la liberación de todos los presos políticos y sin el respeto efectivo a la voluntad popular, Venezuela no podrá avanzar hacia una democracia plena. A juicio de IDEA, solo el fin definitivo de la represión permitirá abrir un camino real hacia la justicia, la institucionalidad y la libertad que reclaman los venezolanos.

IDEA VENEZUELA 2026 Corr (1)

FUENTE: Comunicado Grupo IDEA

