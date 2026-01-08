jueves 8  de  enero 2026
CUBA

Avión oficial cubano aborta aterrizaje en Venezuela en medio de vigilancia aérea de Estados Unidos

La aeronave involucrada es un Ilyushin Il-96-300 y tuvo que realizar dos giros de 360 grados frente a la costa venezolana, una maniobra asociada a la espera de autorización para ingresar al espacio aéreo.

Imagen de referencia de una aereonave de Cubana de Aviación.&nbsp;

Imagen de referencia de una aereonave de Cubana de Aviación. 

EFE / ARCHIVO
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- Un avión oficial de Cubana de Aviación se vio obligado a abortar su aterrizaje en Venezuela y regresar a la isla en la mañana de este jueves, en un episodio que ocurre en medio del incremento del patrullaje militar de Estados Unidos en el Caribe, según información difundida por EVTV Miami.

La aeronave involucrada es un Ilyushin Il-96-300, de fabricación rusa, con matrícula CU-T1250, un modelo utilizado habitualmente por la cúpula del régimen cubano y en viajes presidenciales del designado presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El avión despegó desde La Habana con destino a Venezuela, pero no logró completar su aterrizaje.

De acuerdo con los datos de seguimiento aéreo, el Il-96 realizó dos giros de 360 grados frente a la costa venezolana, una maniobra asociada a la espera de autorización para ingresar al espacio aéreo o descender, antes de desistir y emprender el regreso hacia Cuba, con posible destino final en el Aeropuerto Internacional Frank País de Holguín o Antonio Maceo en Santiago de Cuba. La operación no correspondía a un servicio regular de pasajeros, no contaba con número de ruta ni con un plan de vuelo público, lo que refuerza su carácter oficial o reservado.

El incidente coincidió con la presencia en la región de un dron estratégico MQ-4C Triton, perteneciente a la Armada de Estados Unidos, que sobrevoló durante varias horas el Caribe entre Curazao y Venezuela. Este tipo de aeronave no tripulada es empleada para misiones de vigilancia, reconocimiento e inteligencia a gran escala.

Según EVTV Miami, el mismo modelo de dron había patrullado la zona semanas antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ejecutara la denominada “Operación Resolución Absoluta”, una acción que culminó con la aprehensión de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, lo cual marcó un punto de inflexión en la crisis venezolana.

El Il-96-300 es considerado una aeronave estratégica dentro de la flota cubana y su uso suele estar vinculado a misiones sensibles de la dictadura. Su repliegue se produce en un momento en que la administración de La Casa Blanca ha intensificado su presencia militar en la región y cuando persisten restricciones aéreas de facto sobre Venezuela, tras el colapso operativo del chavismo.

Hasta el momento, no se ha emitido una versión oficial por parte de las autoridades cubanas ni venezolanas que explique las razones por las cuales el avión no fue autorizado a aterrizar, ni se ha precisado el objetivo del vuelo.

El episodio se suma a una serie de señales que reflejan la inestabilidad política, militar y operativa que atraviesa la nación sudamericana y el creciente nivel de vigilancia internacional sobre los movimientos del eje gubernamental La Habana-Caracas.

Fuente: EVTV Miami

