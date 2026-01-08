Televisora oficialista de Venezuela "suaviza" el tono con relación a EEUU

Presentador de la televisora oficialista de Venezuela VTV anuncia la venta de petróleo a Estados Unidos como una "buena noticia"

CARACAS.- La televisión estatal Venezolana de Televisión ( VTV) , principal órgano de propaganda del chavismo y dependiente del Ministerio de Comunicación, comenzó a moderar su discurso hacia Estados Unidos y a presentar como un “logro” del régimen chavista la exportación de petróleo al mercado estadounidense, luego de semanas de presiones directas del presidente Donald Trump y la captura de Nicolás Maduro.

El giro comunicacional se produjo después de que Petróleos de Venezuela (PDVSA) emitiera un comunicado en el que anunció el inicio de la venta de crudo a Estados Unidos, en el marco de una relación que calificó de “estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes” , incluyendo negociaciones con empresas estadounidenses como Chevron.

Durante su noticiero estelar, VTV defendió la decisión como “una muy buena noticia” que permitirá “dinamizar la economía venezolana”, pese a que altos voceros del régimen se habían opuesto públicamente a esa posibilidad en el pasado y habían acusado a Washington de intentar “saquear” los recursos del país.

De la confrontación al repliegue

Tras la captura de Maduro, el presidente Trump advirtió de manera pública y privada a figuras clave del chavismo que debían comenzar a ceder ante sus exigencias para evitar nuevas acciones militares. Entre esas condiciones figuraba la reanudación de la venta de petróleo venezolano a Estados Unidos, una medida que —según Trump— beneficiaría a ambas naciones.

Inicialmente, dirigentes como Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen rechazaron con dureza la idea de permitir que Washington accediera al crudo venezolano. Incluso, Cabello llegó a asegurar en su programa televisivo que si Estados Unidos llegaba a atacar al régimen de Nicolás Maduro no iba a recibir "ni una gota de petróleo" venezolano "en ninguna circunstancia".

Sin embargo, la presión sostenida desde la Casa Blanca convirtió la exportación petrolera en una línea roja para evitar una mayor intervención estadounidense. En ese contexto, PDVSA reconoció públicamente que “actualmente se cursa una negociación con EEUU para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”, lo que obligó al aparato propagandístico del chavismo a ajustar su narrativa.

El cambio de tono en VTV

Con un lazo negro sobre el logotipo del canal —en señal de luto por los 55 muertos durante captura de Maduro, 32 de ellos cubanos— el presentador del informativo leyó al aire el comunicado de la petrolera estatal y justificó el viraje discursivo ante la audiencia.

“Esto es una muy buena noticia para el pueblo venezolano, teniendo en cuenta que tenemos en nuestro suelo 300,000 millones de barriles, la mayor reserva”, afirmó. “El 22% del petróleo a nivel global es tuyo, es mío, es de Venezuela. Y ahora, con el Gobierno de los EEUU, se alcanza la venta de volúmenes de barriles de petróleo importantísimos para el equilibrio global y que, además, va a dinamizar la economía venezolana”, añadió.

El conductor insistió en presentar la operación como una continuidad histórica y no como una concesión forzada. “Siempre hemos sido exportadores. Son buenas noticias del gobierno bolivariano, a pesar de las dificultades. Y también hemos sido socios claves para el norte de nuestro continente”, sostuvo, en un intento por minimizar la contradicción con el discurso confrontacional sostenido durante años.

— Ulula (@Ulul4r) January 7, 2026

Ajuste del chavismo

El cambio de tono evidencia una adaptación pragmática del chavismo ante la nueva correlación de fuerzas tras la caída de Maduro. Mientras el régimen sigue condenando públicamente la captura del dictador depuesto, comienza a modificar su línea discursiva para evitar que la reapertura del comercio petrolero con Estados Unidos sea percibida como una derrota política.

Al mismo tiempo, el chavismo intenta presentar la presión estadounidense no como una imposición política o militar, sino como un interés estrictamente económico ligado a las vastas reservas energéticas del país, en un esfuerzo por preservar su narrativa interna y mantener cohesionado a su base.

FUENTE: Con información de redes scoiales / OK Diario