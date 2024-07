Denuncian falsas encuestas de firma inexistente que propiciaría intención de fraude del régimen

"Este "exit poll" no fue publicado por una firma internacional. En realidad, fue publicado por una falsa firma de análisis electoral creada este mes. No hay ninguna prueba de que "Lewis and Thompson" sea una firma de análisis electoral legítima. En su página web, se presentan como una empresa con más de 25 años de experiencia, pero el dominio de su página web fue creado el 10 de julio, apenas hace 18 días. Su cuenta en X fue creada hace 9 días, el 19 de julio de 2024. Tiene apenas 222 seguidores", señaló Cazadores de Fake News en X, que agregó que tampoco se ubicó ningún rastro de "Lewis and Thompson" en Google que tuviera una fecha anteriro a julio de 2024.

La encuesta falsa fue difundida por el confundador del partido español Podemos, Juan Carlos Monedero, que se encuentra en Venezuela desde hace varios días a propósito de las elecciones presidenciales. Monedero se hizo eco de la encuesta falsa. En su cuenta de X, el político de izquierda dijo que Maduro le estaba sacando una ventaja de 21 puntos a González, a las 12 del mediodía de Venezuela.

"La empresa de datos de Miami Lewis@Thomson acaba de publicar datos a pie de urna en Venezuela a las 12 de la mañana. La distancia que le saca @NicolasMaduro a @EdmundoGU es de 21 puntos. En tercer lugar, con el 8% está Ecarri. En consonancia con las encuestadoras independientes", escribió Monedero quien es un estrecho aliado de Maduro.

Sin embargo, CNN Radio está difundiendo una encuesta a boca de urna que otorga amplia ventaja a González Urrutia con 67.60% de los votos, mientras que a Maduro le otorga apenas el 30.80%. Según la información, la encuesta la realizó la firma Target Data. El estudio tomó en cuenta 11.370 mesas de votación ubicadas en cinco entidades de Venezuela, mediante entrevistas personales.

El periodista venezolano Miguel Ángel Rodríguez cuestionó la difusión de estas informaciones falsas a través de "medios que operan en el pull propagandístico de la dictadura".

Rodríguez, a través de EVTV Miami, un canal de streaming, reseñó que las encuestas falsas son difundidas por Globovisión y El Universal, medios aliados al régimen de Maduro.

Para Rodríguez estas informaciones constituyen "delitos de quienes están en un desespero, urgidos por torcer la opinión pública, que está absolutamete clara y consciente de lo que está ocurriendo en todos los estados de Venezuela".

El comunicador social resaltó, además, que la difusión de estas supuestos exit polls debería generar la respuesta de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Fiscalía del Ministerio Público, ya que estos medios "delinquen abiertamente" la ley electoral venezolana.

Rodríguez también hizo mención a las publicaciones de Monedero en redes sociales. "Este, que es un agente extranjero, está delinquiendo sobre el asunto electoral en Venezuela, falseando lo que está ocurriendo en las calles... Lewis and Thompson lo hemos buscado en las páginas digitales y ni abre la página web. y no tiene una cuenta de X certificada ni mucho menos regular", explicó.

Monedero baila en mitín de Maduro

La semana pasada, Monedero asistió a un mitín de Maduro en el estado occidental de Carabobo, donde se le vio bailando y brincando muy emocionado con los pulgares arriba, al tiempo que se escuchaban las canciones de propaganda del chavismo.

El exdirigente de Podemos no ocultó su simpatía al dictador Maduro.

"Bailar creo que lo doy por descartado. Pero viendo la esperanza que tiene este pueblo de solventar todas sus dificultades, en comparación con la Argentina de Milei, se me contagia esa alegría", escribió Monedero en X en respuesta a una publicación de una periodista de Telesur que afirmó que el cofundador de Podemos finalmente había aprendido a bailar en Venezuela.

Monedero no solo se hizo eco de la encuesta falsa de la supuesta firma "Lewis and Thompson". También difundió otra encuesta de la consultora venezolana Hinterlaces, que también favorece a Maduro en las consultas a boca de urna.

"Y otra encuesta a pie de urna igualmente a las 12 de la mañana: @NicolasMaduro saca a @EdmundoGU12 puntos de diferencia", escribió Monedero.

Los medios aliados al chavismo Globovisión y el diario El Universal han difundido esa información de la falsa encuentadora.

