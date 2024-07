Artistas latinos se pronuncian ante las elecciones en Venezuela

El llamado llega después de que en los últimos días diversos artistas venezolanos han llamado a sus compatriotas a no quedarse en casa a salir a votar. Bajo el lema "Vota por mí", las principales figuras de este país han recordado que ellos y la mayoría de los migrantes no se les permitió el registro electoral en el exterior, por lo que solo cuentan con la acción de quienes aún yacen en la nación caribeña.

Apoyo de artistas latinos

La cantante puertorriqueña Olga Tañón, quien ha manifestado en diferentes oportunidades su cariño hacia su fanaticada en Venezuela, compartió en Instagram un mensaje en el que le deseó al país un futuro lleno de paz.

"Venezuela, me nace del corazón compartir este mensaje, porque por años he recibido de parte de ustedes un inigualable cariño, amor y respeto. Siempre estaré orgullosa de ser una puertorriqueña orgullosamente venezolana. Se aproxima un momento histórico en el que ustedes y solo ustedes tomarán decisiones como un solo pueblo. Por favor, jamás olviden que por encima de cualquier diferencia de pensamiento, ustedes son hermanos. Jamás olviden lo importante que son los venezolanos para Venezuela y para el resto del mundo. Les deseo un proceso lleno de serenidad, buena voluntad, paz y sobre todo que no existan eventos que lamentar", escribió el 25 de julio.

No obstante, este 28 de julio, subió un reel con fotografías de paisajes venezolanos con la canción Qué bonita eres, la cual interpreta junto a Oscar D'León. "Vamos VENEZUELA !!!!!!!!!! Dios te bendiga! EN MI CORAZÓN POR SIEMPRE!", reza el texto que acompaña el video.

Asimismo, el boricua Don Omar también publicó un video en el que pidió a los venezolanos no caer en provocaciones y mantener la hermandad. "Con el pueblo venezolano, hoy y siempre", escribió en la publicación.

En el video, el Rey del Reguetón aseveró que espera que este 28 de julio gane el país que por años visitó y disfrutó.

"Este domingo es sumamente importante para ustedes, para ustedes como país, para ustedes como pueblo. Y lo más importante es no olvidar que ustedes todos son hermanos. Este domingo, yo deseo, que sin tomar abanderarme o tomar algún tipo de posición, entiendan que yo solo espero que este próximo domingo quien gane sea Venezuela, los venezolanos, la gente buena, el país bonito al que yo iba y disfrutaba. Este domingo, por favor no olviden que ustedes son hermanos. No levanten la mano en contra de sus hermanos. Este domingo yo voto por Venezuela", comentó.

El español Alejandro Sanz también se unió al llamado de sus colegas.

"Ojalá mañana el cambio se haga realidad. Cada voto… Una voz, una esperanza, un futuro. Venezuela, mañana contigo", escribió en X el intérprete.

Carlos Vives publicó una foto en X y declaró: "Venezuela, tu tienes la llave de mi corazón y solo espero que todos nos volvamos a encontrar. Las cosas tienen que cambiar, estoy contigo", escribió Vives.

El cantante Luis Enrique también compartió un mensaje para el país caribeño junto con un emoji de corazón y la bandera. "Venezuela estoy contigo", dijo en X.

El colombiano Silvestre Dangond instó a los venezolanos a salir a votar con un: "Venezuela, vamos, échale bolas".

Mientras que Residente dedicó unas líneas sobre las virtudes que posee el país y aseveró que cree en la juventud venezolana y en su compromiso con el voto.

"Tienen a la luna que ilumina el Orinoco, la triple corona de Cabrera, los versos de Ali Primera, las cuerdas del cuatro bailando joropo, el cielo dibujado en el agua de los Roques, el Santa Teresa que me doy por las noches, la protección de la virgen de Coromoto, la fuerza de los rayos del Catatumbo. Por todo esto y mas que la juventud consciente en Venezuela salga a votar. Son el futuro del continente".