miércoles 27  de  mayo 2026
VENEZUELA

Ocho militares venezolanos salen en libertad plena tras casi 10 años encarcelados; se espera por más

Siete sargentos y un general fueron liberados tras cumplir sus penas por un caso de conspiración, por el que fue apresado un exministro que murió bajo custodia del Estado

El exministro de la Defensa de Venezuela, Raúl Isaías Baduel, fue acusado junto a otros militares de conspiración, y falleció en 2021 bajo custodia del Estado.

El exministro de la Defensa de Venezuela, Raúl Isaías Baduel, fue acusado junto a otros militares de conspiración, y falleció en 2021 bajo custodia del Estado.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Ocho militares que estaban apresados por supuesta conspiración en Venezuela salieron de la cárcel en libertad plena, luego de pasar casi 10 años cumpliendo la pena de prisión bajo acusación de planificar un supuesto atentado contra Maduro, en enero de 2017, informaron defensores de derechos humanos.

Los sargentos Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero, así como el general Ramón Lozada Saavedra, todos del Ejército, presos políticos condenados por el llamado caso de "los paracaidistas" recibieron la boleta de libertad, según informó la ONG Foro Penal.

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Los militares salieron con libertad plena por "cumplimiento de la pena", al haber pasado nueve años y seis meses en prisión pese a que fueron condenados por ocho años por el delito de "instigación al odio", explicó el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob.

Junto a estos exfuncionarios castrenses también fue apresado el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien falleció en 2021 bajo custodia del Estado.

El general Lozada Saavedra pidió a los venezolanos no perder la fe y expresó que “lo vivido fue por los venezolanos”, cuando salió del tribunal, con boleta en mano, visiblemente conmovido y con un evidente deterioro grave de salud, según un video que la defensora de derechos humanos Tamara Sujú colocó en sus redes.

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Militares presos políticos

Los sargentos fueron detenidos en enero de 2017 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tras ser llamados a declarar y estuvieron incomunicados por cinco días.

Posteriormente fueron liberados y devueltos a la Brigada 42 de Paracaidistas de Maracay, capital del estado Aragua (norte), pero fueron apresados nuevamente por otros efectivos de la DGCIM.

El general fue detenido en un primer momento en esa ocasión y recibió libertad condicional en 2018, pero un año más tarde fue capturado nuevamente vinculado a una conspiración para supuestamente "asesinar" a Maduro.

En libertad tras juicio sin derechos

En este caso, se informó que los militares estuvieron un año y medio en espera de una audiencia preliminar y tuvieron más de 60 diferimientos para la apertura del juicio. Familiares denunciaron torturas como golpes, descargas eléctricas y aislamientos, tras vincularlos con un supuesto golpe de encabezado por Baduel.

El exministro de Defensa de Hugo Chávez falleció en 2021 por un "paro cardiorrespiratorio como consecuencia del COVID-19", versión oficial que su familia consideró falsa, según los reportes.

Hasta este el 25 de mayo, 187 militares de un total de 409 presos políticos permanecían encarcelados, según Foro Penal , y se ha exigido su puesta en libertad, pero la Ley de Amnistía redactada por el chavismo los mantiene excluidos del beneficio.

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FUENTE: Con información de EFE, Tamara Sujú red X, ONG Foro Penal red X

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