Denuncian que niño en Venezuela fue torturado por militares de la Guardia Nacional

SAN TOMÉ.- Este lunes circuló en las redes sociales un video en el que un niño relata cómo un militar de la Guardia Nacional Bolivariana lo había torturado golpeándolo en la cara, metiendo su cabeza en un balde de agua y aplicándole electricidad. En el video que circuló primero a través del WhatsApp, y luego por las redes sociales se ve al niño, visiblemente afectado, que narra lo ocurrido. "El teniente Arellano me metió la cabeza en un tobo con agua con las manos en la espalda, me electrocutó, me agarró por la cabeza y me metió unas cachetadas durísimo que me caí al piso; me agarraron por las orejas y me empezaron a pegar la cabeza contra la pared y me amenazaron que si les decía a mis papás se iba a ser el muñeco de mis pesadillas”.