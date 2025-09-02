"Desaparecen" a periodista Roland Carreño y a político Freddy Superlano, en medio de detenciones

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos en Venezuela.

CARACAS .-El periodista Roland Carreño y el político Freddy Superlano, dirigentes del partido Voluntad Popular y presos políticos del régimen de Maduro , se encuentran “ desaparecidos ” luego de que el SEBIN los sacó de la cárcel del Helicoide donde se encontraban y fueron trasladados a un lugar desconocido, denunció la organización política de Venezuela .

A través de un alerta internacional, informó que a Carreño y Superlano, vestidos con bragas color azul y amarillo, se los llevaron de su centro de reclusión el lunes pasado y más de 36 horas después no se ha tenido información oficial sobre el paradero de ambos presos políticos, mientras se reportan nuevas detenciones de opositores.

Aunque se pensó en principio que podrían haber sido presentados en tribunales donde cursan sus procesos, "no existe información oficial sobre su ubicación actual", señaló el partido opositor

Ante la nueva situación de desaparición forzada, el partido exigió al régimen de Maduro que "de inmediato” de fe de vida de Carreño y Superlano, y pidió a la comunidad internacional de derechos humanos que fijen posición sobre la “grave violación” que coincide con la intensificación de la estratégica presencia naval de EEUU en aguas cercanas a Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/VoluntadPopular/status/1962629841527750656&partner=&hide_thread=false ALERTA INTERNACIONAL: Desde Voluntad Popular denunciamos con profunda preocupación que nuestros hermanos de lucha, Roland Carreño y Freddy Superlano, presos políticos del narcoestado venezolano, han sido trasladados a paradero desconocido.



De manera extraoficial se conoció… pic.twitter.com/oqPHb6Ii3k — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) September 1, 2025

Un año en la cárcel

El periodista Carreño cumplió este 2 de agosto un año detenido arbitrariamente, al ser arrestado por agentes del SEBIN por segunda vez en medio del fraude electoral de julio de 2024. En 2020 había sido detenido, bajo cargos de financiamiento al terrorismo y conspiración, pero fue liberado tres años más tarde en el contexto de las conversaciones de Barbados.

Superlano fue detenido tres cuatro antes que Carreño, por la policía política cuando llegaba a su residencia, lo que fue reportado a través de un video difundido en redes.

Ambos fueron unos de los primeros arrestados luego de las presidenciales en las que el CNE proclamó a Maduro como ganador sin publicar las actas en un proceso irregular que fue denunciado por las misiones de observación electoral y en el que resultó elegido el candidato opositor Edmundo González.

Nuevas detenciones

La denuncia se suma a otras sobre los “secuestros”, por parte de civiles armados, de dos jóvenes dirigentes de Vente Venezuela, organización política de María Corina Machado, en Mérida.

Vente Venezuela reportó la desaparición de Yones Molina, coordinador de Comunicaciones y activista de derechos humanos; y Jesús Castillo, coordinador de Organización y economista.

Hace un día también fueron detenidos en forma arbitraria el exalcalde opositor de la ciudad de Barinas, José Luis Machín y de otras cuatro personas que lo acompañaban.

De todos ellos se desconoce el paradero, toda vez que el régimen no ha dado información ni a abogados ni familiares de los nuevos detenidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/VenteCarabobo/status/1962596451764064515&partner=&hide_thread=false #Urgente

Jesús Castillo, Coord. de Org. de @VenteVenezuela Mérida, lp secuestró un grupo de civiles armados, el domingo #31Ago

Jesús es un joven economista, egresado de la ULA. Se ha dedicado a la formación de liderazgos ciudadanos en defensa de la libertad y la democracia. pic.twitter.com/8cg8Wj5cJ7 — Vente Carabobo (@VenteCarabobo) September 1, 2025

FUENTE: Con información de redes Voluntad Popular, Vente Venezuela