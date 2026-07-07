martes 7  de  julio 2026
DECLARACIÓN

EEUU: entrega de ayuda humanitaria y militar a Venezuela ha sido "sólida", avanza la reconstrucción

El Encargado de Negocios en Caracas, John Barrett, ofreció balance de la respuesta estadounidense tras los sismos, en el tránsito hacia la recuperación del país

Soldados de la Marina de Estados Unidos entregan ayuda en el puerto de La Guaira, Venezuela.

Soldados de la Marina de Estados Unidos entregan ayuda en el puerto de La Guaira, Venezuela.

@Southcom
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.-El gobierno de EEUU aseguró este martes que la entrega de ayuda a Venezuela, tras los dos devastadores sismos ha sido "sólida", "confiable y rápida" , en el tránsito de la fase de búsqueda y rescate a la de la recuperación del país, en medio de denuncias sobre obstáculos de funcionarios del régimen a la distribución de asistencia.

El Encargado de Negocios de la embajada estadounidense en Caracas, John Barrett, ofreció una conferencia de prensa virtual, en una llamada con el comandante del Comando Sur del Ejército de EEUU (Southcom), Francis Donovan. Y en ella dio un balance de la ayuda humanitaria y de personal militar enviado por el gobierno de Trump como "una respuesta para los terremotos"

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"Es la más grande en la historia de Venezuela" con una "fuerte y sólida red de asistencia sobre el terreno", aseveró.

"Estoy muy orgulloso de esta red y estoy muy orgulloso de informar que estamos viendo una entrega confiable, rápida, que ha estado llegando con más de 310 millones de dólares gastados hasta la fecha", expresó Barrett citado por agencias.

EEUU sobre respuesta de Venezuela

El representante de EEUU respondió a cuestionamientos de la prensa sobre denuncias de asociaciones civiles y ciudadanos que han acusado al Ejército venezolano y al régimen de Delcy Rodríguez de impedir la distribución de asistencia humanitaria.

Barrett insistió en que Rodríguez ha "cumplido con todas las solicitudes para poder movilizar esta gran respuesta humanitaria" de EEUU, que incluye 1.5 millones de libras (680 toneladas) de insumos y la distribución de más de 60,000 paquetes o 'kits' de asistencia.

"Hay muchas personas sobre el terreno que están observando esto. Damos seguimiento a cada comentario y observación que recibimos, y estoy muy orgulloso de esta respuesta y lo eficaz que ha sido en cuanto a nuestro éxito, que hemos estado teniendo y que vamos a continuar teniendo porque vamos a mantenerlo a futuro", sostuvo.

Avanza la "fase de reconstrucción"

Las fuerzas estadounidenses avanzarían ahora, según Barrett, a la fase de socorro humanitario y recuperación a 12 días de los fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron el 24 de junio a Venezuela.

Más de 3,500 personas fallecieron al caer sus viviendas y al menos 16,740 quedaron heridas, según el último conteo oficial de este 6 de julio.

El personal estadounidense ayudó a "salvar seis vidas", sostuvo Barrett, y añadió que EEUU apoyará en el traslado de los fallecidos.

"También hemos estado ayudando a los venezolanos en cuanto al almacenamiento y el transporte de los restos de las personas, hemos estado hablando de 10 contenedores con capacidad de congelar y se ha contado e identificado la gran mayoría de los cuerpos que se han recibido", mencionó.

El alto representante diplomático reiteró en sus declaraciones que "permanece intacto" el plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) que elaboró el presidente de EEUU, Donald Trump, para Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de este 2026 y su traslado ante la justicia estadounidense.

Francis Donovan visitó este lunes Venezuela para coordinar la cooperación de cara a la reconstrucción del país, se reunió con Delcy Rodríguez y otras autoridades de Caracas.

FUENTE: Información de EFE

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