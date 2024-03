Desplazamiento forzado de venezolanos, otro expediente para el régimen

Esta organización trabaja con los testimonios de personas que comenzaron a contar su historia de cómo las condiciones de su país las obligaron a emigrar y cómo en el camino recibieron tratos inhumanos y de esa forma se pueda armar un expediente para ser presentado ante las instancias de la Corte Penal Internacional.

La abogada venezolana insistió en que el “desplazamiento forzoso es un crimen de lesa humanidad con consecuencias como la vemos hoy alrededor de la frontera de México y Estados Unidos”.

Esclavos laborales y sexuales

Considera que en ese corredor fronterizo existe un caldo de cultivo “en donde proliferan criminales aprovechando el dolor que tienen estas familias que ya no soportan vivir dentro de un régimen que les niega lo más esencial: la medicina, la comida, la luz, el agua que los obliga a salir y cuando lo hacen se encuentran con criminales que los utilizan como esclavos laborales y sexuales, un fenómeno de Trata Humana calificado como delito de lesa humanidad, uno de los más graves de los últimos tiempos”, dijo la activista.

Indicó que dentro de las rutas que se toman, se conjugan no solamente las víctimas de Trata Humana sino aquellas que en el camino tienden a acercarse a estos grupos criminales y redes transnacionales, muchas veces enfermas y sin medicinas, porque les ofrecen una supuesta mejor oportunidad para desplazarse a EEUU.

Aseguró que en muchos casos “cuando la víctima pasa un tiempo en México y no ve cumplida la promesa de esa oferta al poner la queja, es abandonada y cae en esa área de frontera en donde viene la segunda parte que yo he llamado: mutación del crimen transnacional. Esta víctima se convierte en una presa fácil para los traficantes de inmigrantes”.

Agregó Villalonga que lo que le ha tocado vivir a los venezolanos no es fácil. Primero, dejar su país porque ya no soportan estar en un lugar donde su futuro está comprometido y luego, durante el “escape”, hay “casos de niñas y mujeres que han sido violadas múltiples veces y terminan convirtiéndose en esclavas sexuales de estos criminales”; esto, muchas veces ocurre delante de la propia familia.

Un doloroso crimen

Explicó que además del doloroso crimen de violación y de la esclavitud sexual uno de los patrones que siguen estas redes de criminales es el decomiso de identidad como una manera de coaccionar a las personas que están contratando un servicio.

A algunas personas les entregan sus documentos y a otras no porque alegan la falta de pago y por eso muchas llegan a EEUU sin ningún tipo de identificación y lo peor es que no pueden denunciar porque las mafias siguen con sus tentáculos. Otras corren peor suerte y desaparecen en su intento por llegar a EEUU, refirió.

Precisó la activista que no hay datos específicos sobre los niños no acompañados, lanzados a esta travesía por las familias que sabe que no podrían juntos soportar las penurias de esta peligrosa ruta.

Cuando llegan a EEUU las autoridades lo clasifican y los envían a un lugar diferente a lo que son los otros grupos de emigrantes. Sin embargo, alerta la abogada, que muchos están cerca de la mayoría de edad o en el camino se hicieron adultos “pero no deja de ser un menor que salió de su casa con una esperanza de vida en donde puede terminar convirtiéndose en una esclavo laboral”. No hay cifra exacta de menores (niñas y niños) violados: muchas veces las familias y las otras personas optan por el silencio. “En eso se trabaja”, aseguró la activista.

Según datos de Médicos sin Fronteras, en la primera semana de febrero de 2024, la organización atendió a 113 sobrevivientes de violencia sexual, de estas, 9 eran menores de edad que presentaron un cuadro de salud comprometido.

Para poner en perspectivas el drama de esta situación, en general las niñas y adolescentes migrantes y refugiadas representan el 20% de los flujos migratorios en la región según R4V, una plataforma Inter agencial que coordina esfuerzos para refugiados y migrantes de Venezuela.

Sin paga completa

“Tenemos casos de personas que han denunciado que trabajan y no reciben paga porque les dan asistencia en la vivienda y les dan la comida, pero viven en una condición infrahumana”, indicó Villalonga.

Y describió, “uno me comentó: A diario podemos ganar entre $30 a $40, pero terminamos recibiendo $7 u $8 porque lo demás es descontado”.

Voces por los DDHH

“Seguimos insistiendo en este tema y por eso la Cumbre “Voces Hispanas por los Derechos Humanos”, centró su discusión en la “Trata Humana y el Refugio”, con el objetivo principal de trabajar no solo con la Organización de Estados Americanos (OEA) sino con las Naciones Unidas para ponerle rostro y número a este grave problema”, acotó.

La Cumbre se realizó en el Salón de las Américas de la OEA y estuvo liderada por su secretario general Luis Almagro y la organizadora, la abogada venezolano americana, presidente y fundadora de AMAVEX - Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión, Helene Villalonga.

“Hasta ahora las investigaciones se han orientado a la persecución dentro de Venezuela por parte de las autoridades del régimen. En el caso del desplazamiento forzado vamos a comenzar a hacer el compendio de estos testimonios que hemos recibido y estamos acumulado”, insistió la activista.

Precisó que “el desplazamiento forzado si se ha mencionado en las investigaciones anteriores, ahora lo que vamos es a darle forma a la denuncia y formará parte también de esta investigación con responsabilidades del régimen de Maduro”.

Justamente “la participación de William Cárdenas Rubio, presidente del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN), dentro de esa cumbre tiene como propósito llevar todas estas vivencias y testimonios y esta grave situación del desplazamiento forzado de venezolanos ante la instancia de la Corte supranacional, la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya”, concluyó.

