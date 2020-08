Destacan apoyo de Canadá por la democracia en Venezuela

“Canadá ha estado en el centro de estos hechos y eso significa que quieren crear las condiciones para atacar a Venezuela, para invadir Venezuela, porque quieren tomar el control de nuestro país y su riqueza”, dijo Arreaza.

Viera-Blanco refutó las afirmaciones del canciller del régimen de Nicolás Maduro Jorge Arreaza quien culpa a las sanciones aplicadas por Estados Unidos y otros gobiernos del mundo de ser la causa de crisis económica que atraviesa la nación caribeña.

Para Viera-Blanco esos argumentos son un intento del régimen de desviar su responsabilidad por la ruína de la economía venezolana y la carencia de inversiones.

“Eso no fue creado por Canadá. Eso no fue creado por las sanciones de Trump ni de nadie más", dijo el Embajador.

Los registros oficiales indican que ha habido aproximadamente 40.000 casos de COVID-19 en el país, sin embargo, Viera-Blanco considera que puede haber muchos más casos que no se cuentan en este momento. Indicó que la escasez de equipos médicos y la huida de los médicos ha hecho que la pandemia sea difícil de tratar.

El Embajador manifestó que a pesar de que el régimen de Maduro caiga, habrá la necesidad de una transición a la democracia en Venezuela, para poner fin al sufrimiento que ha enfrentado la población.

A su juicio, el Grupo de Lima, del cual Canadá es integrante, debería buscar mediar o negociar el fin de la crisis, además de seguir presionando al régimen de Maduro para que dimita.

“No buscamos la confrontación. Buscamos la reconciliación de un país, que en los últimos 20 años ha estado viviendo con mucha violencia con mucha miseria ”, dijo. "Es hora de crear las condiciones para el repunte de Venezuela", agregó.

Viera-Blanco confía en que Venezuela podría recuperarse rápidamente y convertirse en una economía importante. Pero señaló que en este momento se está desperdiciando potencial.

“En Venezuela, que es un país rico, con mucho petróleo, no tenemos luz, no tenemos agua. No tenemos medicinas. No tenemos herramientas en el hospital para enfrentar la situación del COVID-19 ”, resaltó.

El Embajador en Canadá rechazó la convocatoria a elecciones parlamentarias que hizo Nicolás Maduro por considerar que serán unos comicios fraudulentos, sin observación internacional. Estima que los venezolanos podrían no tolerar esos hechos y el país volverá a la democracia.

“En la cultura venezolana, la democracia está en nuestro ADN”, dijo. "Nuestro objetivo es la libertad", remachó.

Viera-Blanco dijo que continúa trabajando con el gobierno canadiense y organizaciones no gubernamentales para ayudar a entregar ayuda humanitaria.

Afirmó que los millones de refugiados que han huido del país también necesitan una voz y considera que su papel también los representa.

"Somos el segundo grupo más grande de personas desplazadas en el mundo después de Siria, alrededor de 5,3 millones de personas", dijo. "Mi papel no es solo el de Embajador sobre una base estrictamente diplomática. Soy embajador del dolor del pueblo venezolano. Soy embajador de la miseria que el régimen de Maduro ha puesto sobre mi pueblo ”, dijo.

Además de su trabajo en el Grupo de Lima, Canadá ha seguido condenando al régimen de Maduro y prometió un total de 55 millones de dólares en ayuda humanitaria para ayudar a las personas que huyen del país.

La Embajada de Canadá en Venezuela suspendió sus operaciones el año pasado y Global Affairs Canada recomienda no viajar al país, debido a la violencia, los disturbios políticos y la escasez de alimentos, medicinas y combustible.

La Embajada de Venezuela en Ottawa ha sido cerrada debido tanto al COVID-19 como a que el personal restante es leal al régimen de Maduro.

Viera-Blanco dijo que ese personal está brindando servicios consulares a los venezolanos en Canadá y que no va a interrumpir esas labores, porque son importantes. Aclaró que no ha estado en la Embajada y dijo que no es necesario para su trabajo en este momento.