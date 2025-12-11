jueves 11  de  diciembre 2025
Temporal provoca apagón masivo y caos aéreo en Brasil

Un ciclón de 12 horas golpeó São Paulo y dejó amplios sectores sin luz, mientras los aeropuertos operan con limitaciones severas

Vista de árboles caídos sobre un automóvil en una calle tras fuertes vientos, en Sao Paulo, Brasil, el 11 de diciembre de 2025.

Vista de árboles caídos sobre un automóvil en una calle tras fuertes vientos, en Sao Paulo, Brasil, el 11 de diciembre de 2025.

Foto de Nelson ALMEIDA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

RIO DE JAINERO - Más de un millón de personas estaban sin electricidad este jueves y decenas de vuelos fueron cancelados en Sao Paulo, un día después de que una fuerte tormenta golpeara la ciudad, informaron las autoridades.

La capital económica de Brasil fue azotada el miércoles por un ciclón con vientos de más de 90 kilómetros por hora, indicó el gobierno del estado de Sao Paulo en un comunicado.

El temporal dejó a más de dos millones de personas sin electricidad, de las cuales 1,2 millones aún no habían recuperado el servicio casi 24 horas después.

"Graves daños"

"El fenómeno meteorológico causó graves daños a la infraestructura eléctrica", sostuvo la empresa eléctrica Enel, que calificó como "histórico" el temporal.

Los vientos golpearon por 12 horas y derrumbaron al menos 231 árboles, informó la alcaldía de Sao Paulo.

El gobierno estatal exigió a Enel que presente un plan para enfrentar este tipo de situaciones de emergencia, mientras crecía la indignación por imágenes televisivas que muestran el estacionamiento de la compañía repleto de vehículos de intervención en plena crisis.

"Cancelación de vuelos"

Los fuertes vientos también provocaron cientos de cancelaciones de vuelos desde el miércoles, generando caos en los dos aeropuertos de São Paulo, entre los más transitados de América Latina, reportaron medios locales.

AENA, el organismo que gestiona el aeropuerto de Congonhas, señaló en un comunicado que el jueves se cancelaron 39 llegadas y 28 salidas.

FUENTE: Con información de AFP

