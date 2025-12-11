Jueza de Maryland ordena liberar al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García

El migrante salvadoreño y residente en Estados Unidos Kilmar Abrego García al llegar a una oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto de 2025.

WASHINGTON — Una jueza federal del estado de Maryland ordenó liberar este jueves a Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que permanece detenido en Pensilvania a la espera de juicio tras regresar a Estados Unidos y después de haber sido deportado a El Salvador y luego devuelto a Estados Unidos tras meses de batalla judicial.

El caso de Ábrego García, acusado de tráfico de migrantes y de violencia doméstica, a quien la administración Trump ha intentado expulsar a distintos países africanos, se ha convertido en un 'símbolo' para los demócratas, quienes se oponen a la política de deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, alegando que merecen el debido proceso.

En su decisión del jueves, la jueza federal de Maryland Paula Xinis concluye que Ábrego García está detenido "sin justificación legal".

En consecuencia, pide al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que le confirmen que la orden de liberación ha sido cumplida este mismo jueves antes de las 17H00 locales (22H00 GMT).

"Activismo judicial"

"Esta decisión no tiene ninguna base jurídica y seguiremos luchando con uñas y dientes ante los tribunales", reaccionó en X la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusando a la magistrada de "activismo judicial".

Ábrego García, residente de Maryland, llegó a Estados Unidos proveniente de El Salvador a los 16 años de forma ilegal, en 2012.

Casado con una estadounidense, vivió en Estados Unidos bajo estatus legal protegido desde 2019, cuando, después de ser detenido en un control policial, un juez dictaminó que no debía ser deportado alegando que "corría peligro" en su país de origen.

Luego pasó a ser una de las más de 200 personas enviadas en marzo a la megacárcel CECOT de El Salvador, la mayoría por presunta pertenencia a una pandilla venezolana, como parte de la ofensiva de Trump contra los migrantes indocumentados.

Los delitos de Abrego

El Departamento de Justicia admitió más tarde que el salvadoreño había sido deportado debido a una "equivocación administrativa".

Ábrego García fue devuelto a territorio estadounidense en junio, pero detenido nuevamente en el estado de Tennessee por cargos de tráfico de personas, en un proceso independiente del de Maryland.

Tras regresar a Estados Unidos, Ábrego fue acusado por tráfico de personas ante un tribunal de Nashville, en el estado de Tennessee, donde fue arrestado en 2022 durante un control de tráfico en el que transportaba a nueve personas indocumentadas.

Según los fiscales, Ábrego García transportó a personas indocumentadas en Estados Unidos en más de 100 viajes entre Texas, Maryland y otros estados. El salvadoreño ha sido acusado de tener vínculos con el grupo criminal Mara Salvatrucha, si bien se declaró no culpable de dichos cargos.

El tribunal autorizó el reclamo de Ábrego García para poder volver a Maryland mientras esperaba la resolución de sus distintos casos.

Ese mismo tribunal explicó que si el gobierno quisiera deportar a Ábrego García, debía notificarle al menos 72 horas antes.

Países como Liberia, Ghana o Uganda fueron considerados por el gobierno de Trump para enviarlo a un tercer país, pero el salvadoreño ha rechazado esas opciones y los tribunales han diferido su salida del país.

Desde agosto la defensa de Ábrego García y el Departamento de Seguridad Nacional han forcejeado para elegir el destino final del inmigrante.

Costa Rica se mostró abierto a concederle el estatuto de refugiado.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP