martes 2  de  diciembre 2025
CORRUPCIÓN

Gobierno boliviano denuncia "desvíos millonarios" en combustibles bajo gestión socialista

Desde que asumió el poder el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha denunciado que encontró "un sistema de corrupción" en las instituciones públicas del Estado

&nbsp;El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, habla al anunciar nuevas medidas económicas el 25 de noviembre de 2025 en la Casa Grande del Pueblo en La Paz. El nuevo gobierno de Bolivia, liderado por el centroderechista Rodrigo Paz, anunció el martes que propondrá al Congreso una reducción del 30% del gasto fiscal y la eliminación de impuestos como medidas iniciales para estabilizar el país, sumido en su peor crisis económica en cuatro décadas.

Foto por AIZAR RALDES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ - El gobierno de Bolivia, bajo el mando de Rodrigo Paz, denunció este martes "desvíos multimillonarios de combustibles" durante la pasada administración del Movimiento al Socialismo (MAS), que impactaron incluso al país en la reciente crisis por escasez de carburantes.

Bolivia compra en el exterior diésel y gasolina para distribuirlos en el mercado interno a precio subsidiado. Los precios están congelados desde hace 20 años, cuando la izquierda asumió el poder por primera vez.

A raíz de eso, se disparó el contrabando en las fronteras.

Desde 2023, esa política de subvención ha vaciado las reservas de divisas y propiciado un abastecimiento muy irregular de carburantes, y elevado el costo de vida para los bolivianos.

"Contrabando y corrupción"

El desvío de combustible es un "daño enorme que se le hace al país, entre 800 y 1.000 millones de dólares cada año" por "contrabando y corrupción", dijo este martes el presidente Rodrigo Paz en rueda de prensa, sin precisar el período en que ocurrió la presunta afectación.

Esta semana la fiscalía allanó la petrolera estatal YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sobre las que investiga presuntos casos de corrupción.

El jefe de YPFB, Yussef Akly, comentó este martes que los desvíos eran en "todos los formatos, compraventa, reventa (...) manipulación de cisternas", a la televisora Unitel.

Esas prácticas comprometían "el 25% de todo el volumen que se recibe y se comercializa", afirmó, en el marco de las auditorías dispuestas por el Ejecutivo ante la red de corrupción que asegura que habría montado el MAS.

"Comisión de la verdad"

Desde que asumió el poder el pasado 8 de noviembre, el gobierno de Paz denunció que encontró "un sistema de corrupción" en las instituciones públicas dedicado al "robo de combustibles".

El mandatario prometió un recorte a los subsidios a los carburantes, aún sin concretar.

El mes pasado conformó una "comisión de la verdad" para investigar posibles delitos en el sector hidrocarburos, cometidos durante la era socialista de Bolivia que duró casi 20 años, iniciada por Evo Morales (2006-2019) y seguida por Luis Arce (2020-2025).

Paz ha señalado que durante sus primeros días de gobierno ha encontrado el aparato estatal convertido en "una cloaca de dimensiones extraordinarias".

FUENTE: Con información de AFP

