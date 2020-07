Detenido y en espera de juicio el periodista Jorge Enrique Rodríguez

"Hay varias versiones, en una me dijeron que fue 'desacato a la autoridad', en otra que estaba apoyando las protestas a raíz de la muerte del joven Hansel Ernesto Hernández a manos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la otra es que estaba grabando un video", añadió.

"Cuando fui ayer a recoger las cosas para llevárselas a donde está detenido, una vecina me dijo que se lo llevaron de su casa, así que no sé cuál versión creer, porque no lo he visto todavía", advirtió.

Según pudo conocer Leonel, Jorge Enrique Rodríguez Camejo "fue trasladado para el centro de procesamiento penal conocido como el Vivac" en La Habana.

El periodista de DIARIO DE CUBA fue sometido a un interrogatorio el pasado mes de abril durante el cual agentes de la Seguridad del Estado lo acusaron de "difundir noticias falsas" y le comunicaron que tenía un proceso abierto por tal motivo.

La policía política del régimen cubano ha arremetido contra periodistas independientes en medio de la pandemia, violando las propias medidas de aislamiento ordenadas por el Gobierno.

Otros cuatro periodistas de DIARIO DE CUBA han sufrido citaciones y amenazas desde marzo. Son Yoe Suárez, Waldo Fernández Cuenca, Manuel Alejandro León y Boris González Arenas.

Varios reporteros independientes han sido además multados con hasta 3.000 pesos al amparo del Decreto Ley 370, como es el caso de Camila Acosta y Julio Antonio Aleaga, de Cubanet, y Mónica Baró, de El Estornudo. Todos han sido amenazados con sufrir represalias por hacer su labor.

El arresto de Rodríguez Camejo ocurre mientras en toda la Isla un gran operativo policial intenta impedir las protestas contra violencia policial y el racismo anunciadas por activistas y miembros de la sociedad civil independiente, indignados por el fallecimiento del joven negro a manos de la Policía.