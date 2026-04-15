miércoles 15  de  abril 2026
CRIMEN ORGANIZADO

Detenidos en Ecuador dos presuntos miembros de Los Lobos acusados de asesinato y extorsión

Con la operación “Atlas 055”, la Policía Nacional de Ecuador incautó armas, teléfonos móviles y una cantidad indeterminada de drogas

La Policía Nacional trata de frenar la violencia en varias provincias de Ecuador (Policía Nacional de Ecuador)

La Policía Nacional trata de frenar la violencia en varias provincias de Ecuador (Policía Nacional de Ecuador)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Quito. Un operativo de la Policía Nacional de Ecuador efectuado en la provincia de Los Ríos fueron detenidos dos presuntos integrantes del grupo armado organizado Los Lobos.

Los aprehendidos están acusados de asesinato y extorsión de acuerdo con la información publicada en el diario El Comercio

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La intervención, ejecutada por el subsistema investigativo, se realizó en el sector de Rancho San Vinicio, parroquia San Camilo, tras un proceso de inteligencia basado en información reservada.

La Policía Nacional, que ha defendido este tipo de operaciones, afirmó que con ellas busca frenar la violencia en varias provincias de Ecuador.

Indicó que los dos presuntos integrantes del grupo se encuentran bajo custodia. Ambos han sido acusados de la comisión de una serie de delitos que incluyen, además, secuestros y robos de vehículos.

La operación recibió el nombre de “Atlas 055” y, durante la misma, se procedió al arresto de Aarón R., conocido como “Pelao Aarón”, y Klever Q., alias “Sapo”. Los dos permanecerán encarcelados a medida que avanzan las investigaciones.

Las unidades de inteligencia e investigación de la Policía habían localizado previamente un edificio utilizado por la "estructura delictiva" para realizar sus operaciones. Los agentes incautaron armas, teléfonos móviles y una cantidad indeterminada de droga, elementos que han pasado ya a la cadena de custodia.

Los Lobos son un grupo terrorista

Los Lobos figura entre los grupos armados que el Gobierno ha catalogado como "terroristas". Esta denominación se enmarca en el "conflicto armado interno" que declaró el presidente del país, Daniel Noboa, a principios de 2024.

Las autoridades ecuatorianas atribuyen a estas estructuras el aumento de la violencia registrada en Ecuador durante los últimos años. Frente a este escenario, el Ejecutivo reforzó su estrategia de seguridad y mantiene una ofensiva directa contra estas organizaciones, tal y como aseguran desde el Gobierno, que impuso en marzo un toque de queda nocturno en cuatro provincias.

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FUENTE: Con información de Europa Press y El Comercio

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