jueves 12  de  febrero 2026
LIBERTAD

En el Día de la Juventud, venezolanos piden la libertad de presos políticos

Bajo la consigna "¡No tenemos miedo!", miles se reunieron con pancartas y banderas en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela, la principal casa de estudios del país, en Caracas

Personas sostienen banderas de Venezuela pidiendo la libertad de presos políticos este jueves, durante una marcha en el Día de la Juventud en Caracas (Venezuela).&nbsp;&nbsp;

Personas sostienen banderas de Venezuela pidiendo la libertad de presos políticos este jueves, durante una marcha en el Día de la Juventud en Caracas (Venezuela).  

EFE/ Miguel Gutiérrez

La primera gran manifestación de la oposición tras la caída del dictador Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense hace un mes congregó el jueves a miles de personas en la capital de Venezuela, antes de la aprobación de una histórica ley de amnistía.

Bajo la consigna "¡No tenemos miedo!", miles se reunieron con pancartas y banderas en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela, la principal casa de estudios del país, en Caracas, ante el llamado del movimiento estudiantil en conmemoración del día de la juventud, constataron periodistas de la AFP.

El chavismo también convocó a una manifestación en el centro de Caracas. El Parlamento tiene previsto además iniciar este jueves el debate final para la aprobación de una ley de amnistía general que lleve a excarcelaciones masivas de presos políticos.

