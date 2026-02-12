Delcy Rodríguez afirma que María Corina Machado debe rendir cuentas si regresa al país

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright (izq.), estrecha la mano de la cabecilla del régimen chavista, Delcy Rodríguez, antes de una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 11 de febrero de 2026.

WASHINGTON.- La jefa encargada del régimen de Venezuela , Delcy Rodríguez , advirtió este jueves que si María Corina Machado, líder de la oposición y Nobel de la Paz, regresa al país tendrá que rendir cuentas por su respaldo a la acción militar que resultó en la captura y deposición de Nicolás Maduro.

Rodríguez fue consultada acerca de las garantías de Machado para regresar al país en medio del entendimiento del régimen con EEUU tras una larga clandestinidad por la persecución política, y desestimó la inquietud periodística.

“En cuanto a su vida, no entendemos por qué hay tanto revuelo", dijo, y agregó:

"En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a comienzos de enero", afirmó Rodríguez en un adelanto de una entrevista con NBC News que será publicada íntegramente este jueves, según la agencia.

La jefa encargada del país fijó su posición sobre el regreso de Machado en momentos en que en la Asamblea Nacional se debate el proyecto de ley de amnistía que ella pidió discutir en el contexto de una pretendida estabilidad bajo la presión del gobierno de EEUU.

Chavismo frente a la amnistía

La discusión parlamentaria para la aprobación del texto estaría perturbada por desacuerdos en cuanto a derogar las leyes del Odio y Simón Bolívar, que sería indispensable para lograr una verdadera amnistía, según la opinión de expertos.

La declaración de la jefa chavista que sugiere posiciones contra la oposición se sumó a la del ministro de Interior Diosdado Cabello, quien acusó al opositor Juan Pablo Guanipa, excarcelado el pasado domingo antes de ser privado nuevamente de libertad, con prisión domiciliaria, de "tratar de generar violencia" y de "hacer un show".

Los señalamientos fueron rechazados por Ramón Guanipa, hijo del dirigente cercano a Machado.

Delcy Rodríguez a EEUU

Rodríguez, durante su entrevista con la cadena estadounidense, abordó también la "exitosa" reunión con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en Caracas, y confirmó su futuro viaje al país norteamericano.

"Me han invitado a EEUU. Estamos considerando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo", indicó.

Además, insistió en que "Maduro es el presidente legítimo" de Venezuela, y que tanto "el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes".

"Les puedo asegurar que estoy a cargo de la presidencia de Venezuela, como lo establece claramente la Constitución venezolana. Y por la cantidad de trabajo que tengo, por lo ocupada que estoy, les puedo asegurar que es un trabajo muy, muy duro y lo estamos haciendo día a día", agregó.

FUENTE: Con información de EFE