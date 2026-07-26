Al menos seis muertos y un herido en ataque vinculado al narcotráfico en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA. Al menos seis personas, entre ellas un adolescente de 17 años de edad, murieron y una resultó herida en un ataque armado vinculado a una disputa de territorio por la venta de drogas en la periferia sur de Ciudad de Guatemala, informó este domingo la Policía.

Los otros fallecidos son dos jóvenes de 23 años de edad y una mujer de 58 años de edad.

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"Paramédicos brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a dos personas heridas: un hombre hacia la emergencia del Hospital Roosevelt y una mujer hacia la emergencia del IGSS 7/19, para recibir atención médica especializada", indica el reporte médico de los bomberos, citado por la prensa local, que destaca que dos de los fallecidos eran conocidos por su actividad en las redes sociales.

Ataque en celebración de cumpleaños

El crimen, perpetrado por desconocidos dentro de una vivienda, ocurrió en la aldea urbana Boca del Monte del municipio de Villa Canales la noche del sábado, señaló la institución en un reporte.

De acuerdo con el informe, las víctimas estaban “conviviendo” en la celebración de un cumpleaños y los atacantes dispararon en el momento que se quemaban fuegos artificiales en la calle.

Un vocero de la Policía dijo que, según las primeras investigaciones, el incidente estaría ligado a una disputa de “territorio” entre bandas de "narcomenudeo" en el sector.

Violencia en Guatemala y narcotráfico

Casi la mitad de la violencia en Guatemala es atribuida por las autoridades al narcotráfico y las pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros.

En abril pasado, cinco personas fueron asesinadas dentro de una cevichería en el norte de Ciudad de Guatemala, presuntamente a manos de pandilleros.

De acuerdo con cifras oficiales, el país cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en el país centroamericano durante 2025 en comparación con 2024, según cálculos oficiales. De acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el año pasado se registraron 3.020 asesinatos por armas de fuego, mientras que en 2024 fueron acribilladas a tiros 2.910 personas.

FUENTE: Con información de AFP/DW