Díaz-Canel amenaza 'ofendido' por protestas a causa de apagones

En un encuentro con dirigentes de Pinar del Río y del consejo popular de La Coloma, Díaz-Canel, vestido con uniforme verde olivo, habló sobre las "diferentes actitudes que adoptan las personas en una situación límite" como la del paso del huracán Ian, publicó el diario oficial Granma.

Según el juicio del designado gobernante, los cubanos no tienen derecho a expresar inconformidad por la inoperancia de los empleados públicos, y los llama "contrarrevolucionarios".

Díaz-Canel tuvo palabras de "elogio" para quienes se han sumado a las "tareas de recuperación" en las distintas zonas afectadas y criticó duramente a quienes han salido a exigir responsabilidades del régimen por situaciones que el ciclón ha exacerbado, tras meses de una crisis económica sin precedentes en Cuba, el colapso del sistema electroenergético nacional, la inoperancia y la corrupción del régimen.

El designado gobernante se refirió a "la actitud de un grupo de personas que, independientemente de las afectaciones que tengan, hacen reclamos desde posiciones de incomprensión total, retando, ofendiendo", dijo en tono de "ofendido".

Según Díaz-Canel, estos individuos ofenden "a la misma gente que está en función de resolver esos problemas" y consideró "más útil que, con todas esas preocupaciones que puedan tener, se pusieran a ayudar a los que están en los lugares trabajando".

"Manifestaciones de ese tipo no tienen legitimidad. La preocupación y el planteamiento honesto, decente, en medio de una situación difícil, lo aceptamos y lo atendemos, porque aquí la preocupación del país es cómo, de la manera más rápida posible, podemos resolver toda esta situación y mejorarla, pero estos que actúan de esa manera, que reclaman todos los derechos que da la Revolución, pero que aportan poco, esa actitud, hay que discutirla y enfrentarla con argumentos", advirtió el dictador.

Como de costumbre, no faltó la retórica del embargo, al que culpó de "no dejar avanzar en la construcción socialista" donde, según él, "la gente aporta y recibe por lo que aporta", también criticó a "mucha gente que cree que todo hay que dárselo, que todo hay que ponérselo en las manos, que todo hay que resolvérselo, pero ellos no participan", se quejó mostrándose ofendido por el reclamo de los cubanos que pagan su salario.

Acusó a un grupo de personas de dejarse influir por los que llamó "odiadores", a quienes cuestionó por estar "más preocupados por el avance de la recuperación en Cuba que por las afectaciones en otros lugares del área, también golpeados por los ciclones en estos tiempos, y donde se avanza menos."

"Esas personas se aprovechan de estas circunstancias para hacer otro tipo de expresiones, que son contrarrevolucionarias; tratan de cometer hechos vandálicos, como cerrar vías, tirar piedras contra instalaciones económicas o sociales; y ya eso se va de la ley", dijo.

En tal sentido, amenazó con que "esas situaciones se atenderán con el rigor de las leyes".

En la misma línea, el exespía Gerardo Hernández Nordelo, coordinador de los llamados Comités de Defensa de la Revolución, la mayor organización de delación y control social del régimen cubano, rechazó las manifestaciones de los últimos días por el apagón general que ha golpeado a la mayoría de las provincias de la Isla, a la vez que ensalzó a damnificados por el huracán Ian en La Coloma, Pinar del Río.

"Estos vecinos de La Coloma no se quejan por falta de corriente ni por alimentos echados a perder en los refrigeradores. Ellos perdieron alimentos y refrigeradores, muebles, colchones y todo lo demás. ¡Pero no se rinden!", escribió Hernández Nordelo en Twitter.

"Cínico. Usted no sabe lo que estamos viviendo en Pinar del Río. No lo siente, no le afecta, no lo sufre y, para rematar, no le importa. Usted no sirve, ni como persona, ni como político", le contestó un usuario identificado como John W. Riter.

"Deja que pasen diez años metidos en un albergue y vuelve a tirarte la fotico. Ahí se rendirán, pero ya no habrá remedio", escribió otro internauta.

El huracán Ian dejó en Pinar del Río casi 30.000 viviendas con daños, de estas más de 2.200 como derrumbes totales y unas 228 familias evacuadas que no tienen un lugar adonde regresar.

En Cuba cientos de personas damnificadas por catástrofes siguen a la espera de una solución del Gobierno de viviendas. Otros cientos de casos se han visto imposibilitados de asumir la reconstrucción de sus hogares debido a las demoras en la entrega de subsidios prometidos y materiales de construcción escasos y caros.

El malestar de los cubanos ha traspasado las redes sociales y se ha materializado en numerosas protestas, sobre todo en La Habana. El grupo de monitoreo de detenciones Justicia 11J denunció un total de 20 arrestos desde el día 30 de septiembre que estallaron las manifestaciones pacíficas. Según una publicación del domingo de esta plataforma, siguen en detención 14 personas.