lunes 12  de  enero 2026
Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

El presidente de Estados Unidos instó a Cuba a "alcanzar un acuerdo", sin más detalles, una semana después de que fuerzas militares capturaron al aliado de la dictadura cubana, el también dictador Nicolás Maduro

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.

AFP

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes que no hay conversaciones en curso con Estados Unidos, en momentos en que Washington aumenta la presión sobre la isla comunista.

"No existen conversaciones con el gobierno de EEUU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio", dijo Díaz-Canel en la red X, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, señalara el domingo que su gobierno tiene diálogo con La Habana.

Un mendigo camina por una calle de La Habana para recolectar dinero de los conductores de coches, el 15 de julio de 2025.
Los cubanos acogerían con agrado una intervención militar estadounidense
Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla.  video
Trump lanza ultimátum al régimen cubano: "Hagan un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

"Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de Estados Unidos, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco... sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia", recalcó el gobernante en un mensaje difundido a través de redes sociales.

El presidente de Estados Unidos instó a Cuba a "alcanzar un acuerdo", sin más detalles, una semana después de que fuerzas militares capturaron al aliado de la dictadura cubana, el también dictador Nicolás Maduro junto a su esposa, por los cargos de narcotráfico y terrorismo.

FUENTE: Con información de Europa Press

