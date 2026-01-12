Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes que no hay conversaciones en curso con Estados Unidos, en momentos en que Washington aumenta la presión sobre la isla comunista.
El presidente de Estados Unidos instó a Cuba a "alcanzar un acuerdo", sin más detalles, una semana después de que fuerzas militares capturaron al aliado de la dictadura cubana, el también dictador Nicolás Maduro
"No existen conversaciones con el gobierno de EEUU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio", dijo Díaz-Canel en la red X, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, señalara el domingo que su gobierno tiene diálogo con La Habana.
"Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de Estados Unidos, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco... sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia", recalcó el gobernante en un mensaje difundido a través de redes sociales.
