Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

El dictador de Cuba , Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes que no hay conversaciones en curso con Estados Unidos , en momentos en que Washington aumenta la presión sobre la isla comunista.

"No existen conversaciones con el gobierno de EEUU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio", dijo Díaz-Canel en la red X, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, señalara el domingo que su gobierno tiene diálogo con La Habana.

"Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de Estados Unidos, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco... sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia", recalcó el gobernante en un mensaje difundido a través de redes sociales.

El presidente de Estados Unidos instó a Cuba a "alcanzar un acuerdo", sin más detalles, una semana después de que fuerzas militares capturaron al aliado de la dictadura cubana, el también dictador Nicolás Maduro junto a su esposa, por los cargos de narcotráfico y terrorismo.

