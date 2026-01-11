Trump lanza ultimátum al régimen cubano: "Hagan un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla.

MIAMI .- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump , emitió este domingo un contundente mensaje de presión contra el régimen cubano al señalar que el flujo de petróleo y de recursos financieros provenientes de la dictadura en Venezuela llegó a su fin.

Asimismo, exigió a La Habana que llegue a un acuerdo con Washington de forma urgente, "antes de que sea demasiado tarde".

COOPERACIÓN Trump reafirma respaldo a la transición en Venezuela, a siete días de la captura de Maduro

En un mensaje difundido en su red Truth Social, Trump aseguró que la relación de apoyo entre Cuba y Venezuela se sostuvo durante años sobre un intercambio de recursos energéticos y financieros por servicios de seguridad, un esquema que, según afirmó, ya no existe:

"Durante muchos años, Cuba vivió de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO procedentes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO MÁS!" "Durante muchos años, Cuba vivió de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO procedentes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO MÁS!".

Como agregó: "La mayoría de esos cubanos están MUERTOS a raíz del ataque de Estados Unidos de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita la protección de los matones y extorsionadores que durante tantos años la mantuvieron como rehén. Venezuela ahora cuenta con los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!), para protegerla, y la protegeremos".

Y finalizó: "¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA – CERO! Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE. Gracias por su atención a este asunto. Presidente DJT".

Embed

La estrategia de Trump

Este mensaje fue publicado pocos días después de la operación nocturna llevada a cabo por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero, que culminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, que ahora, ante una corte federal en Estados Unidos, enfrenta cargos de conspiración para narcoterrorismo.

Esta operación dejó un saldo de decenas de agentes de seguridad venezolanos y cubanos muertos, entre ellos 32 ciudadanos cubanos que formaban parte de su escolta personal.

Como Trump subrayó en su mensaje, tras la captura del dictador, Venezuela ya no requiere protección externa por parte de La Habana y afirmó que la seguridad del país sudamericano queda ahora bajo el amparo de Estados Unidos.

El liderazgo de Marco Rubio

En paralelo, el presidente estadounidense volvió a generar expectativas tras compartir un mensaje de un usuario de la red social X que apuntaba a que el actual secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, debería convertirse en presidente de Cuba.

El mensaje, publicado el 8 de enero por el usuario Cliff Smith, decía: “Marco Rubio será presidente de Cuba”, acompañado de un emoji de risa.

Trump reaccionó a esa publicación con un comentario escueto: “¡Me suena bien!”. El autor del mensaje, que se describe en su perfil como un “californiano conservador”, cuenta con menos de 500 seguidores en la plataforma.

Embed

Embed - BREAKING: Trump urges Cuba to make a deal 'before it is too late' #shorts #us #cuba

Gen. Jack Keane: Cuba está “de rodillas”

En declaraciones ofrecidas a FOX News, durante el programa Life, Liberty & Levin, este 11 de enero, el analista estratégico senior de Fox News y general retirado Jack Keane detalló por qué la operación militar de Estados Unidos en Venezuela resultó exitosa.

Como planteó, la extracción de dos personas del territorio venezolano, Nicolás Maduro y Cilia Flores, ha generado una onda expansiva de consecuencias en la región y a nivel mundial.

En torno a la región, señaló que esto podría modular las relaciones entre Colombia y EEUU, así como mejorar el diálogo entre México y Washington para buscar soluciones más efectivas para poner un coto al narcotráfico.

Según información de The Cipher Brief, Jack Keane es un general de cuatro estrellas del Ejército de Estados Unidos, con 37 años de servicio militar, y fue vicejefe del Estado Mayor del Ejército. Preside GSI Consulting y el Institute for the Study of War. En 2020 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad otorgada por el presidente Donald Trump.

"Cuba está claramente de rodillas como resultado de esta operación", zanjó. "El país probablemente colapsará", dijo sobre la limitación del petróleo.

La operación en Venezuela, acotó, ha tenido un impacto significativo para China, Rusia, Cuba e Irán: “Todos ellos han quedado de rodillas como resultado de esta operación”.

Embed

El tema de Cuba ha sido constante en la estrategia del gobierno de Trump, sobre todo a partir de la asesoría brindada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien conoce a profundidad el asunto. Por estos días hemos visto cómo Trump comparte mensajes de usuarios en Truth Social que apuntan a una Cuba libre, como uno reciente en el que el presidente aparece fumando un puro cubano.

Embed

Respuesta del régimen de La Habana

Desde Cuba, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Bruno Rodríguez, rechazó las declaraciones de Trump y negó que su país reciba beneficios económicos o materiales por la prestación de servicios de seguridad en el extranjero, contradiciendo las relaciones de Cuba con la dictadura en Venezuela, así como en entrenamiento de inteligencia de Cuba para fortalecer los aparatos represivos en territorio venezolano.

“Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país”, dijo Rodríguez.

“A diferencia de Estados Unidos, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”, añadió, aunque testimonios y pruebas han indicado que, precisamente el mercenarismo es una de las actividades del régimen cubano, que ha enviado a sus ciudadanos como carne de cañón para servir a Rusia en la guerra contra Ucrania.

Rodríguez defendió el derecho de la isla a garantizar su suministro energético. “Nuestro país tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo”.

Por su parte, el gobernante designado, Miguel Díaz-Canel, respondió con la misma retórica del régimen castrista, culpando a Estados Unidos de la economía deficiente en la isla. "Cuba es una nación libre, independiente y soberana", dijo Díaz-Canel. Y añadió que la isla "no agrede, es agredida por EEUU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre".

Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiazCanelB/status/2010370808489615769&partner=&hide_thread=false No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas.



Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 11, 2026

FUENTE: Con información de FOX News / The Cipher Brief / Europa Press / AFP / Truth Social