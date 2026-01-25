Díaz-Canel recurre a maniobras militares para simular fortaleza del régimen

LA HABANA - Miguel Díaz-Canel apareció el sábado vestido de verde olivo durante una práctica de ejercicios militares del régimen cubano, en un intento por proyectar fortaleza y cohesión interna, pese a la limitada preparación real de las Fuerzas Armadas y al deterioro generalizado que atraviesa la isla en medio de la escalada política con Washington.

Según el diario oficial Granma, el dictador presenció maniobras de combate en la Gran Unidad de Tanques Rescate de Sanguily, acompañado por la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ante tanques, misiles y milicias movilizadas, Díaz-Canel volvió a apelar a la retórica de la “unidad” y sostuvo que la mejor forma de evitar una agresión externa era obligar a Estados Unidos a “calcular el precio” de un eventual conflicto.

El despliegue busca reforzar la imagen de una supuesta capacidad defensiva que, en la práctica, resulta precaria. El aparato militar cubano arrastra obsolescencia tecnológica, limitaciones logísticas y escaso entrenamiento operativo, una realidad que contrasta con el tono beligerante del discurso oficial y con la necesidad del régimen de sobredimensionar ejercicios y movilizaciones para aparentar fortaleza.

¿Puesta en escena?

La escena recuerda lo ocurrido en Venezuela, donde el depuesto dictador Nicolás Maduro recurrió durante años a exhibiciones militares y actos de propaganda similares para proyectar control y disuasión. Pese a ello, el 3 de enero fue capturado en una operación estadounidense y trasladado a Estados Unidos junto a su esposa para ser enjuiciados en Nueva York, dejando en evidencia que el despliegue simbólico no se tradujo en capacidad real de defensa ni en lealtad efectiva de las estructuras armadas.

En Cuba, el régimen intenta evitar ese escenario reforzando el concepto de la “Guerra de todo el Pueblo”, integrando tropas regulares, milicias territoriales y brigadas civiles, muchas de ellas sin preparación profesional. La exhibición coincide además con la aprobación, por parte del Consejo de Defensa Nacional, de los llamados planes de paso al Estado de Guerra, anunciados sin detalles concretos y envueltos en opacidad.

Mientras Díaz-Canel se mostró en uniforme y rodeado de armamento, la isla continúa sumida en apagones constantes y prolongados, escasez de alimentos y colapso económico. La puesta en escena militar de Cuba refleja más desespero político que fortaleza estratégica, en un contexto regional en el que la presión de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, expuso las debilidades estructurales de los regímenes autoritarios.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba/Redacción DLA