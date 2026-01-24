Cuba anuncia apagones que dejan sin electricidad a casi el 60% de los habitantes de la isla

El sol se pone en Cuba y La Habana va quedando a oscuras por un corte de luz el 26 de junio de 2024.

Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana el 10 de septiembre de 2025. Cuba sufrió un apagón nacional el miércoles, el quinto en la isla caribeña, con problemas económicos, en menos de un año, según anunció el Ministerio de Energía. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP)

LA HABANA - El régimen de Cuba enfrentará este sábado una nueva jornada crítica de apagones masivos, con cortes simultáneos de electricidad que afectarán hasta al 59% del territorio nacional durante el horario de mayor consumo, según datos oficiales de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

La crisis energética, que se arrastra desde mediados de 2024, se profundiza como resultado de la falta de combustible, el colapso de las centrales termoeléctricas y la dependencia estructural de un sistema eléctrico obsoleto, controlado de forma absoluta por el aparato estatal.

"Colapso total"

De acuerdo con la UNE, para el pico de demanda en la tarde-noche se espera una generación de apenas 1.335 megavatios frente a una demanda estimada de 3.150 megavatios. El déficit alcanzará los 1.815 megavatios, mientras que la afectación real —la cantidad de energía que será desconectada para evitar un colapso total— llegará a 1.845 megavatios.

Actualmente, ocho de las 16 unidades termoeléctricas del país permanecen fuera de servicio por averías o mantenimientos prolongados. Estas plantas, muchas con más de cuatro décadas de explotación, aportan cerca del 40% de la generación eléctrica nacional.

A ello se suma la reducción drástica del suministro de petróleo venezolano, tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, un golpe directo a uno de los principales sostenes energéticos del régimen cubano.

"Deterioro acelerado"

La UNE ha dejado de informar cuántos motores de generación distribuida están paralizados por falta de diésel, fueloil y lubricantes, una omisión que expertos consideran reveladora del deterioro acelerado del sistema.

Analistas independientes señalan que la crisis eléctrica no es coyuntural, sino consecuencia de décadas de falta de financiación, mala gestión y control estatal absoluto desde 1959. Estimaciones técnicas indican que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar mínimamente la infraestructura energética del país, una cifra inalcanzable para una economía colapsada.

El régimen cubano, por su parte, insiste en responsabilizar a las sanciones de Estados Unidos, a las que califica como una supuesta “asfixia energética”, sin asumir responsabilidad por el abandono sistemático del sector ni por la dependencia de aliados autoritarios hoy debilitados.

Los apagones prolongados golpean con fuerza la ya deteriorada economía cubana, que se ha contraído más de un 15% desde 2020, según cifras oficiales. Además, los cortes eléctricos han sido uno de los principales detonantes de las protestas sociales más significativas de los últimos años, reflejo del creciente malestar ciudadano frente a un régimen incapaz de garantizar servicios básicos.

La nueva jornada de apagones confirma el colapso estructural del modelo energético impuesto por el régimen y profundiza la crisis social que enfrenta la población cubana, atrapada entre la escasez, la represión y la falta de soluciones reales.

FUENTE: Con información de EFE