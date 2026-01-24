sábado 24  de  enero 2026
OPERACIÓN MILITAR

"El Desconcertador", la poderosa arma secreta empleada por EEUU para capturar a Nicolás Maduro

“Nunca despegaron sus cohetes. Llegamos, presionaron botones y nada funcionó”, señaló el presidente Trump sobre efectos del arma secreta en plan contra Maduro

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.

Gobierno de Estados Unidos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló que el Ejército empleó un arma secreta durante la Operación Resolución Absoluta desplegada el 3 de enero para la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Se trata de El Desconcertador (The Discombobulator), un arma que aniquiló el sistema de seguridad y que el equipo enemigo dejara de funcionar justo cuando helicópteros estadounidenses sobrevolaban Caracas y no tener bajas estadounidenses.

“El Desconcertador. No me permiten hablar de ello”, dijo Trump en entrevista con el diario New York Post.

“Nunca despegaron sus cohetes. Llegamos, presionaron botones y nada funcionó. Estaban listos para nosotros”, narró el mandatario republicano. La Fuerza Armada venezolana contaba con armamento ruso y chino, incluidos cohetes, pero no pudieron ser activados.

El presidente no ofreció detalles técnicos sobre el arma secreta que facilitó la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Sin embargo, el New York Post refirió testimonios, según los cuales hombres armados encargados de la seguridad del depuesto dictador quedaron incapacitados. Además, narraron que el artefacto les causó “sangrado por la nariz” y “expulsión de sangre por la boca”.

De acuerdo con un texto citado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el oficial de seguridad que estuvo en el lugar de la redada narró que “de repente todos los sistemas de radar se apagaron sin ninguna explicación”.

El guardia aseguró que el enfrentamiento fue rápido: “Fue una masacre. Éramos cientos, pero no teníamos ninguna posibilidad. Disparaban con tanta precisión y velocidad... parecía que cada soldado disparaba 300 balas por minuto. No pudimos hacer nada”.

“En un momento dado, lanzaron algo; no sé cómo describirlo. Fue como una onda sonora muy intensa. De repente, sentí como si me explotara la cabeza por dentro”, dijo una fuente citada por el periódico estadounidense.

Nadie más la tiene

"Es algo que no quiero... nadie más la tiene, pero nosotros tenemos armas que nadie más conoce. Y yo digo que probablemente es bueno no hablar de ello, pero tenemos unas armas increíbles. Fue un ataque increíble", dijo el mandatario estadounidense.

"No olvides que esa casa (la instalación militar Fuerte Tiuna) estaba en medio de una fortaleza y base militar", dijo Trump para explicar la potencia del arma.

Soldados tras Maduro

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, indicó el 5 de enero que cerca de 200 militares estadounidenses ingresaron a Caracas como parte de la operación para capturar a Maduro.

Las fuerzas estadounidenses pusieron fin a casi 13 años de gobierno del dictador socialista, acusado de permitir el tráfico de miles de millones de toneladas de drogas hacia Estados Unidos.

Más de 150 aeronaves y 200 soldados estadounidenses participaron en el operativo, procedentes de varias instalaciones en la región.

"Casi 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas y detuvieron a un individuo acusado y buscado por la justicia estadounidense, sin que muriera un solo estadounidense", aseguró en una rueda de prensa el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

“La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo, una extracción tan precisa”, sostuvo el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense.

FUENTE: Con información del New York Post/ Semana/ Infobae

