Departamento de Seguridad Nacional afirma que el hombre tiroteado en Mineápolis iba "armado"

El DHS dijo que durante una operación "contra un inmigrante ilegal que era buscado por asalto", una persona se aproximó a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza con un arma semiautomática de 9 mm

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó este sábado que el hombre que fue abatido a tiros el sábado por agentes federales en Mineápolis estaba armado y "se resistió violentamente" a los intentos de los oficiales de desarmarlo.

Según el comunicado, durante una operación "contra un inmigrante ilegal que era buscado por asalto", una persona se aproximó a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza con un arma semiautomática de 9 mm, que mostraron en una foto.

"Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero el sospechoso armado se resistió violentamente", asegura el comunicado. "Temiendo por su vida y las vidas de sus compañeros, el agente realizó disparos defensivos", asegura el comunicado.

Según el DHS, el fallecido tenía dos cargadores y no tenía identificación. La Policía de Mineápolis tomó control del cuerpo y reveló que es un varón blanco y un ciudadano estadounidense que participaba en las protestas contra la presencia de ICE.

"Alrededor de 200 alborotadores llegaron a la escena y comenzaron a obstruir a las fuerzas del orden", por lo que, según el DHS, tuvieron que emplear tácticas antidisturbios.

La ciudad ha declarado prohibido el derecho de asamblea y ha pedido que no se recurra a la violencia o el caos en la ciudad.

Oposición demócrata a las redadas

El suceso se produce algo más de dos semanas después de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataran a tiros a una mujer en su coche cuando intentó embestir a un agente. El hecho ocurrió en el transcurso de las redadas contra migrantes, a lo que se resisten las autoridades del estado y de la ciudad.

"Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!", escribió por su parte el gobernador del estado de Minnesota, el demócrata Tim Walz, en la red X.

Un video publicado en Facebook y verificado por medios como la cadena NBC News muestra el suceso.

En las imágenes se ve a media docena o más de agentes enmascarados rodeando a un hombre que forcejea con ellos y parece resistirse en el suelo.

En un momento dado, uno de los oficiales parece golpearlo con la culata de una pistola justo antes de que otro operativo abra fuego contra el individuo, que ya queda completamente inmóvil en el suelo mientras el personal de inmigración se aparta. Según la información preliminar, el hombre intentaba sacar un revólver cuando recibió el disparo.

Las redadas a gran escala en Minnesota fueron ordenadas por el Gobierno Trump a principios de enero, cuando el documental de un youtuber conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías operadas por miembros de la comunidad somalí, que habrían desviado millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para financiar a un grupo terrorista.

El escándalo habría obligado al gobernador Walz a renunciar a su intento de reelegirse como gobernador del estado.

FUENTE: Con informaciòn de EFE

