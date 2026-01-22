Operación: Ignorar la realidad

“Protégete de los balbucientes, de Juan-el-gago, de Pedro-el-mudo porque descubrirán un día su voz fuerte.” Del poema de Heberto Padilla, (Para escribir en el álbum de un tirano)

En los últimos días, el régimen cubano ha realizado ejercicios militares y simulacros de defensa. Las recientes imágenes de cubanos de todas las edades, en operaciones militares para derrotar al imperio han ido de lo sublime a lo ridículo. Batallones listos a defender la patria del poderío americano con chatarra y equipos inservibles. Han volado aviones Migs de la Guerra Fría y han deslumbrado a la población con equipos bélicos sacados de los museos. Definitivamente no le tienen miedo al ridículo. Sacaron miles a la calle, pronunciaron discursos incendiarios y todo para el recibimiento de quienes murieron en tierra ajena custodiando a un narcotraficante que reside hoy en una prisión en Estados Unidos en espera de juicio.

No han perdido tiempo en inundar las redes con frases rebuscadas, ni siquiera propias, son de Fidel y Raúl, del Che Guevara y Camilo. Es una batalla dirigida por fantasmas que nada tienen que decir a nuevas generaciones desligadas mentalmente de una doctrina fracasada responsable de la situación por la que atraviesa el país.

Parecen estar en estado de alerta constante. Los agentes de la seguridad del Estado, me imagino trabajan horas extras para detener cualquier intento o conspiración. Uno se los imagina persiguiendo a los enemigos de la revolución, desarticulando redes, cazando espías, descifrando mensajes codificados, captando conversaciones subversivas. Nada de eso. Los de Santiago de Cuba nos han dado muestra de lo fácil que es su trabajo con la captura de una operación abierta, tan al descubierto que apareció en las páginas de Face Book.

La encuesta la realizo una joven de 24 años y se volvió viral en pocas horas con 30 mil personas respondiendo su pregunta. ¿Por quién votaría usted para presidente de Cuba? ¿Miguel Díaz-Canel o Marco Rubio? Los resultados no debieron haber sorprendido a nadie con sentido común. Solo un 5.2% para Díaz-Canel y un abrumador 94.8% para Rubio. Los feroces agentes quedaron desconcertados. Selena Lambert Ortega termino citada en la seguridad del Estado y la encuesta desapareció. Otra gran misión de sicarios entrenados a reprimir a mujeres indefensas.

Realmente no hace falta una encuesta para conocer el sentir que le expresan los cubanos en la isla a un diplomático que se ha dado a la tarea de recorrerla de una punta a otra.

El jefe de la embajada americana en La Habana, Mike Hammer, hace ya algún tiempo se propuso conocer Cuba por sí mismo. No la que le contaran, sino la que él pudiera apreciar entrando en contacto directo con los cubanos. Escogió hacerlo, no solo desde las funciones de un diplomático, pero estrechando la mano de cubanos a lo largo y ancho de la isla. Se ha reunido con opositores, familiares de presos políticos, con el clero, y con el pueblo de a pie. La mejor muestra que el antiamericanismo no existe en el corazón de los cubanos, es el cariño con el que lo han recibido y abierto sus humildes hogares, compartiendo lo poco que tienen.

Así un buen día, Mike Hammer salió a buscar su verdad y reconoció que en sus 37 años en el servicio diplomático y los innumerables países que ha visitado, nunca había recibido mayores muestras de afecto que las de los cubanos en la isla. Le pedí que resumiera el reclamo y las añoranzas de los cubanos con los que habla, respondió que nunca ha visto un pueblo que sienta tanto cariño por “la Yuma”. “Escucharlos decir que quieren vivir en libertad y que saben que los apoyamos me da mucha fuerza”. Al escucharlo uno reconoce lo que es evidente, el cubano no es antiamericano, a pesar de lo mucho que se esfuerce el régimen en querer demostrar lo contrario.

Me dijo que los cubanos en la isla entienden que tienen el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y de la comunidad de exiliados del sur de la Florida.

Mike Hammer estuvo en Weston para realizar una conferencia de prensa sobre el envío de ayuda humanitaria a Cuba para los damnificados de Melissa.

La ayuda ya llegó en dos vuelos en colaboración con la iglesia católica, y personal de la embajada, para evitar que sea desviada. Los damnificados recibirán alimentos como arroz, frijoles, aceite y azúcar. Paquetes de higiene y tratamiento de agua, tabletas purificadoras y contenedores de almacenamiento para guardar el agua potable. Recibirán cazuelas y equipo de cocinar. Sabanas, mantas para mantenerse caliente, ya que muchos perdieron sus colchones y hace tres meses duermen en el piso. Linternas solares, para la falta de luz y otros artículos esenciales.

Paz desde la amistad es el lema dl cuerpo diplomático, ese es el mensaje. Estados Unidos no es enemigo del pueblo cubano, es enemigo de quien lo oprime. No importa cuantas marchas o entrenamientos, no importan cuantos vivos o muertos hablen. La mayor humillación para la cúpula gobernante es que quieran que los cubanos arremetan contra Estados Unidos, cuando son los yankis los que le tienen que resolver la ayuda que tres meses después no han recibido los damnificados de Melissa.

Una de las frases, inventadas o real de Fidel Castro que han sacado a relucir, dice: “Ser internacionalistas es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Quien no sea capaz de luchar por otros, no será suficientemente capaz de luchar por sí mismo.” Como dice el refrán, en casa del herrero, cuchillo de palo. No luchaban por otros, protegían a un tirano que esclavizaba al pueblo venezolano.

Ya nadie les cree ni los viejos cuentos, ni las gastadas consignas a una revolución decadente que se ha hundido por su propio peso. Un régimen que 67 años después no tiene otros logros que la represión y la destrucción. Porque al final, nadie mejor que el cubano entiende que todo ha sido por el maldito poder. Y hasta ese poder por el que matan y reprimen tiene fecha de vencimiento y si no lo creen que le den un repaso a la historia. “Protégete de los tímidos y los apabullados, porque un día dejaran de ponerse de pie cuando entres. “escribió Padilla en el álbum de un tirano.