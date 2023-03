Dictadura de Cuba admite no saber qué hacer con la crisis

LA HABANA .- A pocos días de la farsa electoral propuesta por la dictadura, dos de los más altos cargos del régimen reconocieron que aún no tienen una idea clara de cómo superar la crisis económica que atraviesa la isla y que expertos señalan como la más aguda en décadas, reseña el portal web Radio Televisión Martí .

“El 2023 va a ser un año diferente, pero para que lo sea hay que hacer cosas distintas. No basta la consagración y el refuerzo sino viene acompañado por resultados. Tenemos auto bloqueo, hay que hacerle una guerra abierta contra las ineficiencias y las chapucerías”, dijo Marrero Cruz.

El vocero de la dictadura llegó a reconocer que "tenemos que hacer cosas diferentes".

Además declaró que se deben revisar los mecanismos para la asignación de divisas y que con los actuales esquemas no podrán "lograr que la empresa estatal sea el principal actor económico".

Por su parte el ministro de Economía del régimen de Cuba, en el cargo desde el 2018, dijo que es insuficiente la "recuperación de los ingresos en divisas".

Numerosos economistas coinciden en señalar que el sostenido declive de la economía cubana se debe en primer lugar al fracaso del modelo socialista, a las trabas burocráticas y el férreo control que se impone sobre cualquier gestión económica.

Las declaraciones de Marrero y Gil fueron reseñadas por el portal Cubadebate, donde uno de los lectores comentó: "La impresión que deja la lectura de los argumentos del ministro de economía, es que los progresos serán mínimos, si algo se logrará. La ineficiencia nos tiene golpeados y no aparece una fórmula que lo impida. Muchas veces se usan términos que no dicen nada, pura palabrería para rellenar espacios. Y siempre, si algo positivo se menciona, es para el futuro, que no sabemos si alguna vez llegará. Se habla de crear un instituto para el control, o sea, más entidades burocráticas que sólo entorpecen y generan más gestiones, más gastos, en fin, nada que proyecte un escenario de progresos con la Empresa Estatal, que otro año más aparece como la gran culpable del estancamiento".

Otro usuario alertó: "Pues, no sólo es reconocer que hay que hacer las cosas diferentes, el reto está en hacerlas y, esa es la asignatura pendiente. Seguimos hablando lo mismo hace muchísimos años y la vida es una sola. Realmente, no se ve la luz del túnel, y la situación económica del país es insostenible".

Un informe publicado en julio de 2022 por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reveló que la economía de Cuba experimentó su peor recesión económica de las últimas tres décadas.

El impacto de la crisis económica se ve reflejado "en la extrema pobreza" en que vive la mayoría de la población, como alertó el quinto informe que explora el estado de los derechos sociales en la isla, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

La organización, con sede en Madrid, España, recordó que "son más de seis décadas con un modelo político, económico y social que no funciona. La mayoría de la población vive agobiada por la falta de alimentos, medicinas y el deterioro de todos los servicios públicos (...) Crece la conciencia de que la causa de los problemas socioeconómicos cubanos es política”.

