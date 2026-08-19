La OEA convoca con urgencia a sus cancilleres para abordar crisis en Nicaragua

La pareja dictatorial de Nicaragua, Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la convocatoria a una consulta de ministros de Relaciones Exteriores para debatir medidas frente a la reforma constitucional impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, la cual busca apartar formalmente a la oposición de los procesos electorales.

La iniciativa, promovida por Estados Unidos, fue respaldada tras el llamado a tomar acciones concretas ante el deterioro democrático en la nación centroamericana.

La resolución recibió el respaldo mayoritario del Consejo Permanente con 29 votos a favor. La votación registró el único voto en contra de Brasil y la abstención de México, en la antesala de la discusión parlamentaria en Managua sobre las enmiendas a la Carta Magna.

Las posturas durante la sesión del Consejo Permanente expusieron el nivel de alarma y los debates sobre el alcance del organismo internacional:

Urgente preocupación regional: el representante permanente de Argentina, Carlos Cherniak, urgió a tomar medidas inmediatas señalando que "es un tema que tiene nivel de urgencia para tomarse hoy y no mañana", al tiempo que cuestionó si una estructura que cancela la democracia no funciona como plataforma para el crimen organizado.

Reserva sobre el impacto de sanciones: el embajador de Brasil, Benoni Belli, justificó su voto en contra al argumentar la necesidad de evitar medidas punitivas que agraven la situación de la población: "Todos estamos a favor de los derechos humanos. Pero no queremos que ningún medicamento mate al paciente", afirmó.

Giro diplomático: el consenso actual se logró tras un intento previo el pasado 5 de agosto que no alcanzó los 18 votos requeridos, dinamizado por la gestión estadounidense para consolidar una postura regional uniforme.

El régimen de Ortega y Murillo no ha emitido comentarios sobre la resolución de la OEA, organismo del cual Nicaragua completó su retiro oficial en noviembre de 2023.



La crisis política en el país caribeño se ha profundizado tras el control absoluto del aparato estatal y la represión iniciada en las manifestaciones de 2018, que dejaron un saldo de más de 300 muertos según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y provocaron el éxodo de cientos de miles de ciudadanos.