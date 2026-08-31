Dinero ilícito financiaría campañas del partido Morena en México, arroja investigación

El gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, habla durante una conferencia de prensa para presentar los resultados del "Mega Operativo Nuevo Nayarit" en la sede de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México, el 11 de noviembre de 2025.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, así como funcionarios y exfuncionarios y aspirantes a la gubernatura de ese estado, aparecen en investigaciones y documentos que poseen las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y que los ligan de manera directa con el extinto “Rey del Huachicol”, Sergio Carmona Ángulo.

Sergio Carmona Angulo fue un empresario tamaulipeco que adquirió notoriedad por presuntas operaciones de contrabando de combustibles y por sus relaciones con empresarios y políticos. El apodo “Rey del Huachicol” se popularizó especialmente después de su asesinato en 2021. Carmona fue asesinado el 22 de noviembre de 2021 dentro de una barbería en San Pedro Garza García, Nuevo León . El ataque fue una ejecución a tiros y, hasta la fecha, su muerte continúa rodeada de interrogantes sobre quién la ordenó y cuáles fueron exactamente los motivos.

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La gran red del “huachicol fiscal”, el contrabando de combustibles y la evasión fiscal cuyos recursos presuntamente fueron canalizados a campañas políticas en México, estarían por alcanzar a Nayarit, luego de que las autoridades de Estados Unidos confirmaron las relaciones a través de tres teléfonos que fueron asegurados tras el asesinato de Carmona.

La trama para convertir dinero ilícito en poder político, cuya figura central fue el empresario tamaulipeco conocido como el “Rey del Huachicol”, Sergio Carmona Angulo, asesinado en noviembre de 2021, tendría presuntos vínculos con el financiamiento de la campaña de Navarro Quintero, entonces candidato de Morena y hoy gobernador.

De acuerdo con investigaciones en curso en Estados Unidos, que incluyen el contenido de los teléfonos celulares del empresario fallecido, revelados por Código Magenta, habrían quedado documentadas al menos cuatro reuniones de relevancia entre el llamado “Rey del Huachicol”, sus operadores, el entonces candidato de Morena, así como integrantes de su equipo electoral y otros personajes de la política local.

Se trata del contenido de los teléfonos aportados por el hermano del “Rey del Huachicol”, Julio César Carmona Angulo, quien se entregó a Estados Unidos y aportó como prueba lo que llamaron “los teléfonos perdidos de Sergio Carmona”.

Mediante estos dispositivos se logró identificar la red política a la cual habría financiado con hasta 500 millones de pesos a políticos morenistas.

PRIMER BLOQUE CON LA IMAGEN DE LA CONVERSACIÓN

Encuentros del “Rey del Huachicol”

Una serie de encuentros en Nayarit y en la Ciudad de México forman parte de los indicios encontrados en los teléfonos del “Rey del Huachicol” que acercan las investigaciones a las elecciones y a un presunto financiamiento ilegal del ahora gobernador morenista, Miguel Ángel Navarro Quintero.

Se trató, presuntamente, de encuentros ocurridos en el hotel Four Seasons de Punta Mita; en los restaurantes Los Alcatraces, en Nuevo Nayarit, y El Camarón Azul, en el acceso a Nuevo Vallarta; así como en una vivienda de la Ciudad de México.

De acuerdo con los testimonios e informes de inteligencia obtenidos en Estados Unidos por XPECTRO FM, en algunos de estos encuentros participaron directamente el empresario tamaulipeco Sergio Carmona Angulo, “Rey del Huachicol”, y sus operadores en ese estado Horacio García Rojas, Gregorio Francisco Sánchez Vázquez y Diana López Zurita.

Del otro lado estuvieron, en distintos momentos, el entonces Senador y candidato de Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero; su hijo, Miguel Ángel Navarro Estrada; el diputado federal Pedro Haces Barba; la entonces candidata y posteriormente alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirtha Villalvazo; el candidato a diputado Héctor Santana, y Gabriel Ávalos Lemus, hermano de la actual presidenta del Tribunal, Araceli Ávalos.

Uno de los encuentros que habría quedado registrado en los teléfonos de Carmona Angulo ocurrió en marzo de 2021, en el hotel Four Seasons de Punta Mita.

De acuerdo con los testimonios, en aquella reunión se abordó la definición de candidaturas de Morena y participaron Pedro Haces Barba, Miguel Ángel Navarro Quintero, Miguel Ángel Navarro Estrada y Mirtha Villalvazo, entonces aspirante a la alcaldía de Bahía de Banderas.

En el encuentro, Sergio Carmona fue presentado a Villalvazo, a quien se le informó, según los testimonios, que el empresario asumiría los gastos de su campaña, así como las estrategias electorales y de marketing.

“Es un tipazo”, habría dicho Pedro Haces al referirse a Carmona; sin embargo, la aspirante se habría negado a aceptar el acuerdo.

“Ya ves por qué no la quiero de candidata, no es sumisa, no se deja guiar”, habría expresado Navarro Quintero al término de la reunión.

SEGUNDO BLOQUE DE LA CONVERSACIÓN EXTRAÍDA

Dos semanas después, los registros contenidos en los teléfonos del empresario documentaron un segundo encuentro, esta vez en el restaurante Los Alcatraces, en Bahía de Banderas.

A la reunión habrían acudido Navarro Quintero, Carmona Angulo, Diana López Zurita y Horacio García Rojas, además de Héctor Santana, entonces candidato a diputado, y Gabriel Ávalos Lemus.

Hoy Héctor Santana aspira a ser el candidato de Morena a la elección de Gobernador que se efectuará el próximo año en Nayarit y que reemplazará a Navarro.

El propósito de aquella reunión era presentar una estrategia para la obtención y movilización de votos, así como establecer los recursos necesarios para operar la elección. Según los testimonios, en algunos casos se hablaba de montos de hasta 30 millones de pesos que Carmona estaba dispuesto a aportar durante la jornada electoral.

Los encuentros con distintos candidatos habrían continuado durante las semanas siguientes y algunos de los involucrados se trasladaban en aeronaves privadas pagadas por Carmona Angulo y llegaban al hangar del aeropuerto de Puerto Vallarta.

También habría quedado registrado un encuentro en la Ciudad de México entre Sergio Carmona y Mirtha Villalvazo, al que habría acudido Diana López Zurita, entonces operadora del candidato Navarro Quintero.

Según los testimonios, en esa reunión, realizada bajo medidas de seguridad y con hombres armados en el lugar, volvieron a ofrecer recursos económicos a la candidata.

Villalvazo se habría negado a recibir dinero y habría aceptado apoyo en especie: dos camionetas Ram que la movilizaron durante sus últimos momentos antes de la elección.

Los reportes señalan que Carmona Angulo tenía una participación activa en las casas de campaña y mantenía comunicación con distintos operadores electorales, entre ellos Eliot Gómez y Gabriel Ávalos.

El empresario acusado del contrabando ilegal de hidrocarburos habría ofrecido en distintas ocasiones cubrir los gastos de campaña de Villalvazo, pero la candidata habría rechazado el ofrecimiento, debido a que tenía compromisos con otro grupo delincuencial.

El 3 de junio de 2021, tres días antes de la elección, el domingo 6 de junio, información de videovigilancia registró que en el restaurante El Camarón Azul, ubicado en el acceso a Nuevo Vallarta, habría ocurrido otro encuentro entre Carmona Angulo y Villalvazo.

Según los testimonios, el llamado “Rey del Huachicol” solicitó a la candidata el control del municipio y ofrecido recursos económicos y personal para operar la elección.

Villalvazo se habría negado nuevamente, lo que habría profundizadoy agudizado el conflicto entre ambos.

Como es del dominio público, la hoy exalcaldesa Mirtha Villalvazo es señalada de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, fraccionamiento ilegal de inmuebles, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de investigaciones relacionadas con su gestión al frente del Ayuntamiento de Bahía de Banderas.

Pago de favores

Una investigación de Código Magenta documentó presuntos compromisos de financiamiento a campañas de Morena en al menos 10 estados, pero puso especial atención en Tamaulipas y Nayarit.

En ambos casos, además de los recursos que habrían sido comprometidos para las campañas, los investigadores encontraron un elemento adicional: la posterior asignación de contratos de obra y adquisiciones por parte de los gobiernos estatales.

En Nayarit, tres contratos otorgados por el gobierno estatal sumaron más de 137 millones de pesos: el de mayor monto correspondió al Hospital de la Mujer, por más de 117 millones de pesos, mientras que los dos restantes representaron casi 20 millones de pesos. Llama la atención que estos contratos fueron suscritos después del asesinato de Sergio Carmona, ocurrido en noviembre de 2021.

Los dos contratos menores fueron asignados a través del FIBBA, dependencia señalada en la investigación como bajo el control de Gabriel Camarena, y suscritos por su titular, Ludmila Heredia Verdugo.

Los recursos fueron destinados a la adquisición de un camión bacheador, tres compactadores de basura y una barredora de playa, lo que abre una nueva interrogante sobre la relación entre los presuntos acuerdos políticos y los contratos otorgados posteriormente.

Uno de los principales operadores del “Rey del Huachicol” era Gregorio Francisco Sánchez Vázquez, excoordinador General de Programas de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, quien estuvo presente en diversas reuniones con políticos de Nayarit.

El personaje aparece en un video en el que afirma ser el vínculo entre los hermanos Carmona y el grupo político de Morena, además de referirse al presunto financiamiento de 500 millones de pesos a campañas y a la forma en que se concretarían negocios mediante contratos.

Sánchez Vázquez llegó a Nayarit en el año 2021 como integrante del Grupo Industrial Joser y, tras el asesinato de Sergio Carmona, operó desde la Secretaría de Infraestructura y amplió su ámbito de acción hacia la infraestructura de Salud.

Finalmente, fue designado titular del IMSS-Bienestar, desde donde también habría tenido control sobre áreas de la Secretaría de Salud, lo que, según la investigación, constituye otra pieza de la presunta huella de la trama Carmona en Nayarit.

De tal forma que la huella de Sergio Carmona en Nayarit no termina con su asesinato en noviembre de 2021, los testimonios, registros de sus teléfonos, reuniones políticas y posteriores contratos públicos dibujan una ruta que aún plantea el destino de los recursos y los acuerdos alcanzados.