jueves 21  de  agosto 2025
VENEZUELA

Exmagistrado del TSJ cumple nueve meses preso en "aislamiento absoluto"

Alejandro Rebolledo fue arrestado el 19 de noviembre de 2024, tras regresar voluntariamente al país con la intención de regularizar su situación jurídica

Exmagristrado del TSJ en el exlio, Alejandro Rebolledo

Exmagristrado del TSJ en el exlio, Alejandro Rebolledo

Cortesía Instagram @arebolledo2
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Este martes, 19 de agosto, se cumplieron nueve meses de la detención arbitaria de Dr. Alejandro Rebolledo, exmagistrado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio (2017), quien permanece recluido en la sede del El Helicoide, el centro de torturas más grande de América Latina, sin acceso a visitas familiares ni a su defensa legal.

Rebolledo fue arrestado el 19 de noviembre de 2024, tras regresar voluntariamente al país con la intención de regularizar su situación jurídica, tras ser forzado al exilio en 2017. Sin embargo, fue imputado por los delitos de “traición a la patria” y “conspiración contra la forma política”, cargos que, según denuncian sus abogados, carecen de sustento jurídico y están enmarcados en un "proceso plagado de irregularidades".

Lee además
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU
El máximo comandante de la disidencia de las FARC EP, alias Iván Mordisco (C), saluda a los militares junto al comandante Calarcá (R) durante una reunión con comunidades locales en San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, Colombia, el 16 de abril de 2023.
TENSIÓN

Régimen de Maduro detiene a firmantes de paz de las FARC en la frontera y Colombia exige su liberación

En un comunicado, su familia denunció que el jurista se encuentra en aislamiento absoluto, sin derecho a llamadas telefónicas, visitas de sus seres queridos ni asistencia de abogados. “La reclusión del Dr. Rebolledo ha estado marcada por violaciones al debido proceso, aislamiento absoluto y negación de derechos fundamentales. Su reciente traslado, sin notificación alguna a su familia ni a su defensa, agrava aún más esta situación crítica”, reza el comunicado de la familia, compartido en la red social Instagram.

Fe de vida

Los familiares exigen una fe de vida inmediata y reclaman información oficial sobre su paradero y condiciones de salud. Asimismo, pidieron al Ministerio Público (MP) y al fiscal general chavista, Tarek William Saab, garantizar el respeto a sus derechos y otorgar la libertad plena al jurista, quien cuenta con más de 31 años de trayectoria profesional en defensa del derecho penal y contra la delincuencia organizada.

Su caso se remonta a 2017, cuando fue juramentado por el Parlamento, de mayoría opositora, como magistrado principal del TSJ en el exilio, hecho que ha sido utilizado como base de las acusaciones en su contra. De ser condenado, podría enfrentar penas de hasta 30 años de prisión.

La justicia debe basarse en la verdad y en la razón. No solo porque es lo correcto, sino porque es lo justo y necesario para preservar la confianza en la ley”, expresó la familia en su pronunciamiento.

Reitera, además, que la detención de Rebolledo constituye una violación grave a los principios fundamentales del debido proceso y al respeto de la dignidad humana.

FUENTE: Con información de redes sociales

Temas
Te puede interesar

Partido Comunista acusa al régimen de Maduro de "ofensiva autoritaria" contra la disidencia

Citan a la esposa de Pedro Sánchez por posible desvío de recursos públicos

Sindicatos y gremios rechazan persecución del régimen de Maduro: piden respetar derechos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
NARCOTRÁFICO

EEUU despliega avión P-8 Poseidon hacia Venezuela

El destructor de misiles guiados de la clase AI Arleigh-burke USS Kidd (DDG 100). 
VENEZUELA

EEUU envía tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, Maduro moviliza las milicias

Daniella Levina-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
ARCAS PÚBLICAS

Daniella Levine Cava halla $66 millones para el presupuesto tras críticas por recortes en cultura y servicios comunitarios

Imagen del famoso y querido juez Frank Caprio.
Obituario

Fallece a sus 88 años el querido y compasivo juez Frank Caprio

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio
Política

Rubio anuncia nuevas sanciones a cuatro miembros de la CPI por "amenaza a la seguridad nacional"

Te puede interesar

Jameel Blemur y Zacahary Sloan son buscados por el FBI tras un tiroteo en Miramar, al norte de Miami.
INVESTIGACIÓN

FBI ofrece recompensa por información de dos fugitivos tras homicidio en Miramar

Por DANIEL CASTROPÉ
Los perros de la raza pitbull son considerados muy peligrosos y en diferentes estados de EEUU está prohibido tenerlos en casa. (ARCHIVO)
SUCESOS

Niño de siete años sufre graves heridas tras ser atacado por dos pitbulls en Florida

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
DICTADURA

Diosdado Cabello amenaza con represalias contra quienes en Venezuela pidan "invasiones y sanciones"

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
INMIGRACIÓN

USCIS refuerza sanciones contra el fraude migratorio y reclamos falsos de ciudadanía

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez se encuentran en prisión perpetua por asesinar a sus padres en 1989.
JUSTICIA

Liberación de los hermanos Menéndez se examina en una comisión judicial de California