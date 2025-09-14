Diosdado Cabello amenaza con una "guerra de 100 años" a quien invada Venezuela

CARACAS.- El ministro del Interior y número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello , advirtió que quien entre en Venezuela tendrá "una guerra de 100 años" , en respuesta al incremento de la presencia militar de Estados Unidos en la zona del Caribe cercana a las costas del país suramericano.

"Si llegan a poner un pie aquí en Venezuela, que se preparen para una guerra de 100 años y saben que luego de 100 años los vencedores seremos los bolivarianos: será la patria y deben tenerlo muy claro. El que intente agredir a nuestro país se está ganando una guerra de 100 años . Debemos ser implacables en la defensa de la patria", afirmó desde el cuartel Abelardo Mérida, en Maracay, estado Aragua.

"A través del campo de batalla psicológico de Estados Unidos, buscan dividir a las fuerzas revolucionarias", pero no lo lograrán, ya que es "imposible a estas alturas del partido", señaló.

El despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe ha intensificado las tensiones con Caracas. Washington acusa a Nicolás Maduro de dirigir una red de narcotráfico. El régimen dice "prepararse" para un ataque.

Maduro convocó a la población para entrenarse y "aprender a disparar".

"No tenemos miedo"

Vestido con uniforme militar, el número dos del chavismo, uno de los acusados por Estados Unidos de liderar el Cartel de los Soles, destacó que están en una fase de organización y coordinación de la milicia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en "perfecta unión popular-militar y policial".

"No se trata de meterle en la cabeza miedo a nadie. Los venezolanos no tenemos miedo. Ni prendidos en candela nos dan miedo ellos. Pero sí debemos estar preparados para quien sea, como se llame, venga de donde venga. Que nosotros podamos cumplir con la tarea fundamental de cuidar la patria y que el que se meta con Venezuela lo va a pagar muy caro", insistió.

Cabello, quien ejerce además como secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), instó a los venezolanos a ser "implacables" en la "defensa de la patria", alegando que solo un 3% de la población apoyaría una agresión contra el país.

"A mi patria no la tocan"

"¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos venezolanos que, sin pertenecer a la revolución, sin ser chavistas de formación, dicen: "A mi patria no la tocan, con mi patria no se van a meter; si se meten con mi patria, me van a encontrar de frente", dijo durante su discurso.

Estados Unidos desplegó al menos cuatro buques de guerra en aguas del Caribe dentro de una escalada de tensiones que llevó la semana pasada a las fuerzas estadounidenses a bombardear una narcolancha, en un inédito ataque que dejó once fallecidos.

Venezuela no cuenta con la capacidad de enfrentar militarmente a Estados Unidos, según analistas.

FUENTE: Con información de Europa Press