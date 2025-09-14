domingo 14  de  septiembre 2025
REACCIÓN

Diosdado Cabello amenaza con una "guerra de 100 años" a quien invada Venezuela

El número dos del régimen de Maduro instó a los venezolanos a ser "implacables" en la "defensa de la Patria"

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, vestido con uniforme militar

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, vestido con uniforme militar

Régimen de Venezuela / Archivo Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El ministro del Interior y número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello, advirtió que quien entre en Venezuela tendrá "una guerra de 100 años", en respuesta al incremento de la presencia militar de Estados Unidos en la zona del Caribe cercana a las costas del país suramericano.

"Si llegan a poner un pie aquí en Venezuela, que se preparen para una guerra de 100 años y saben que luego de 100 años los vencedores seremos los bolivarianos: será la patria y deben tenerlo muy claro. El que intente agredir a nuestro país se está ganando una guerra de 100 años. Debemos ser implacables en la defensa de la patria", afirmó desde el cuartel Abelardo Mérida, en Maracay, estado Aragua.

Lee además
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
EEUU

Trump deja abierta la posibilidad de atacar a carteles de droga dentro de Venezuela
¿trump en pie de guerra contra venezuela?
OPINIÓN

¿Trump en pie de guerra contra Venezuela?

"A través del campo de batalla psicológico de Estados Unidos, buscan dividir a las fuerzas revolucionarias", pero no lo lograrán, ya que es "imposible a estas alturas del partido", señaló.

El despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe ha intensificado las tensiones con Caracas. Washington acusa a Nicolás Maduro de dirigir una red de narcotráfico. El régimen dice "prepararse" para un ataque.

Maduro convocó a la población para entrenarse y "aprender a disparar".

"No tenemos miedo"

Vestido con uniforme militar, el número dos del chavismo, uno de los acusados por Estados Unidos de liderar el Cartel de los Soles, destacó que están en una fase de organización y coordinación de la milicia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en "perfecta unión popular-militar y policial".

"No se trata de meterle en la cabeza miedo a nadie. Los venezolanos no tenemos miedo. Ni prendidos en candela nos dan miedo ellos. Pero sí debemos estar preparados para quien sea, como se llame, venga de donde venga. Que nosotros podamos cumplir con la tarea fundamental de cuidar la patria y que el que se meta con Venezuela lo va a pagar muy caro", insistió.

Cabello, quien ejerce además como secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), instó a los venezolanos a ser "implacables" en la "defensa de la patria", alegando que solo un 3% de la población apoyaría una agresión contra el país.

"A mi patria no la tocan"

"¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos venezolanos que, sin pertenecer a la revolución, sin ser chavistas de formación, dicen: "A mi patria no la tocan, con mi patria no se van a meter; si se meten con mi patria, me van a encontrar de frente", dijo durante su discurso.

Estados Unidos desplegó al menos cuatro buques de guerra en aguas del Caribe dentro de una escalada de tensiones que llevó la semana pasada a las fuerzas estadounidenses a bombardear una narcolancha, en un inédito ataque que dejó once fallecidos.

Venezuela no cuenta con la capacidad de enfrentar militarmente a Estados Unidos, según analistas.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Edmundo González afirma que Venezuela no puede seguir en vilo tras despliegue de EEUU: "Algo tiene que pasar"

Exigen al régimen de Maduro liberar a 101 trabajadores petroleros detenidos

Cabello se refugia en retórica bélica en plena presión internacional y llama a estar "preparados"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tyler Robinson, sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, y su pareja transgénero, Lance Twiggs
INVESTIGACIÓN

Presunto asesino de Charlie Kirk tiene una pareja transgénero que coopera con el FBI: "La oveja negra"

El presidente de estados Unidos Donald J. Trump en el Congreso de Estados Unidos.
Migración

Corte da luz verde a Trump para revocar el 'parole' y deja a migrantes en riesgo de deportación

Yordanis Cobos Martínez, inmigrante subano indocumnetado, acusado de decapitar al gerente de un motel de Dallas 
CONMOCIÓN

Inmigrante con orden de deportación decapita a gerente de motel frente a su familia en Dallas

La exportavoz del gobierno de Joe Biden, Karine Jean Pierre.
INVESTIGACIÓN

Exvocera de la Casa Blanca admite que los mensajes de la salud de Biden eran controlados a "nivel superior"

El abogado cubanoamericano Wilfredo Willy Allen.
INMIGRACIÓN

Wilfredo Allen: "Prefiero el grillete que la detención"

Te puede interesar

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIONES

Aíslan a presunto asesino de Kirk; médicos evalúan su salud mental y salen nuevos detalles de su vida

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La Torre de la Libertad en Miami.
RENOVACIÓN

En su centenario, la Torre de la Libertad ilumina la memoria de Miami

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llega a una reunión con el gobernante chino Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín.
REPORTAJE

De China, sólo aspirinas obtuvo Díaz-Canel en su gira

El abogado cubanoamericano Wilfredo Willy Allen.
INMIGRACIÓN

Wilfredo Allen: "Prefiero el grillete que la detención"

Tyler Robinson, sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, y su pareja transgénero, Lance Twiggs
INVESTIGACIÓN

Presunto asesino de Charlie Kirk tiene una pareja transgénero que coopera con el FBI: "La oveja negra"