Diosdado Cabello califica de ataque vil captura de Maduro por parte de EEUU

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024.

REDACCIÓN.– Tras la operación ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano y la posterior captura del dictador Nicolás Maduro , confirmada por el presidente Donald Trump, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello , apareció públicamente para intentar sostener la narrativa de “agresión externa” y control interno del país.

Horas después de que se reportaran explosiones en Caracas, Cabello ofreció declaraciones en las que apeló al miedo, la confrontación ideológica y la victimización, recursos habituales del régimen. “Que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente”, afirmó.

El dirigente chavista insistió en proyectar una imagen de normalidad, pese a los acontecimientos. “Aquí, a lo interno, el país está en completa calma, el país está en completa calma”, repitió, mientras admitía que “bombas y misiles” habrían sido utilizados durante la operación, una contradicción que refuerza la confusión y la opacidad informativa impuesta por la dictadura.

Cabello también buscó trasladar la presión al escenario internacional. “¿Van a los organismos internacionales a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles?”, preguntó, en un discurso que mezcla acusaciones graves sin sustento con llamados políticos dirigidos a sostener la cohesión interna del chavismo.

Las declaraciones se produjeron luego de que el presidente Trump afirmara que Maduro fue capturado como resultado de una acción directa de Estados Unidos, en el marco de una estrategia para frenar la amenaza regional que representa el régimen venezolano y sus alianzas con actores ilegales y gobiernos autoritarios.

“Nuestro pueblo sabe lo que tiene que hacer… al final de esta batalla, el pueblo de Venezuela saldrá victorioso”. Sin embargo, más que calma o control, sus palabras evidenciaron urgencia, nerviosismo y la necesidad del régimen de llenar el vacío dejado por la caída de su principal figura.