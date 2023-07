Diosdado Cabello desafía a Unión Europea y rechaza entrada a comicios

El 13 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) chavista, Jorge Rodríguez, ya había cerrado las puertas a la UE: “Vayan a lavarse el palto Parlamento Europeo, aquí no vuelve ninguna misión de observación europea, no vuelven por groseros, por colonialistas, por representantes de esa vetusta de Europa imperial asesina, aquí no vuelven”, declaró Rodríguez.

Por otra parte, este miércoles, Diosdado Cabello fustigó al presidente de Chile, Gabriel Boric, quien durante la reciente cumbre UE-Celac se refirió a Venezuela y a Nicaragua.

El mandatario chileno dijo en Bruselas: “Me siento en el deber de decir que no son tolerables, en América Latina, ni en ninguna parte del mundo, situaciones como las que ocurren en Nicaragua hoy día o la terrible crisis que ha llevado al éxodo de más de 6 millones de venezolanos que lo vemos en nuestra patria, donde hemos acogido más de un millón de ellos”.

De acuerdo con Cabello, “el señor ‘Boboric’ [así le nombró] en su afán de caerle bien a los gringos, fue allá a hacerles la tarea. Pasan por estúpidos en esos actos”.

Asimismo, el directivo del PSUV dijo que los revolucionarios venezolanos “somos tan buenos, que gente que pidió bombardeos, invasiones, gente que invocó la ridiculez del TIAR, que pidió bloqueo, sanciones y más sanciones”, puede visitar las comunidades del país sin ser objeto de ataques.

Aunque no la mencionó, el señalamiento fue directo hacia la dirigente María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela y candidata a las elecciones primarias de la oposición convocadas para el 22 de octubre.