domingo 5  de  abril 2026
POLÉMICA

Tekashi 6ix9ine sale de prisión y muestra detalle que Nicolás Maduro le hizo

En un video que se ha viralizado en redes, 6ix9ine muestra un muñeco de Bob Esponja firmado por el que fue presidente de Venezuela

El rapero estadounidense 6ix9ine, también conocido como Tekashi.

El rapero estadounidense 6ix9ine, también conocido como Tekashi.

AFP/Marco Bertorello
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tekashi 6ix9ine salió de prisión, luego de tres meses en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. El rapero cumplía una condena por haber violado los términos de su libertad supervisada.

El hecho se suscitó la madrugada del 3 de abril.

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A su salida del centro de detención federal, el artista urbano de 29 años se mostró emocionado y presumió un detalle que recibió de uno de los reclusos más importantes que habitan el lugar en la actualidad: Nicolás Maduro Moros.

En un video que se ha viralizado en redes, 6ix9ine muestra un muñeco de Bob Esponja firmado por el que fue presidente de Venezuela y hace tres meses fue capturado por las fuerzas estadounidenses.

"Mira, Maduro lo firmó. Maduro. 2 de abril. Venezuela por siempre 6ix9ine 101”, dijo.

Encuentro

En enero, el rapero ya había hablado sobre compartir con algunos de las figuras más relevantes que se encuentran recluidas en dicho centro.

"Oigan chicos, ¿recuerdan cuando les dije que me arrestaron… que estuve en prisión con ‘Diddy’ (Combs), el presidente de Honduras y Sam Bankman-Fried, creo que el tipo de FTX, y ustedes pensaron que estaba mintiendo?", preguntó.

"Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela”, afirmó acerca de Maduro. “Tengo esa suerte de simplemente estar encerrado con presidentes", agregó.

Según informó el programa El Gordo y la Flaca, Tekashi ya se encuentra en Miami.

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