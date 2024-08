Diplomáticos de Argentina y Chile llegan a sus países tras ser expulsados de Venezuela

VENEZUELA Senador Rick Scott: "El pueblo venezolano no quiere un día más con Maduro"

Junto con otras 13 personas, Mangiarotti se embarcó el jueves en una travesía de 72 horas para retornar a su país luego de la expulsión decretada por Maduro el lunes.

El diplomático denunció que sufrieron cortes de luz en la embajada y que "había presencia policial de noche, que estaban en autos con personal que bajaban encapuchados y con armas" afuera, lo que generaba temor en seis opositores refugiados en la legación diplomática desde marzo.

"La noche del lunes para martes vinieron móviles policiales, con gente encapuchada y se pensaba que podía pasar lo peor, sobre todo los asilados, que están en esa condición porque temen por sus vidas", señaló Mangiarotti.

Boric recibe a diplomáticos

La delegación diplomática de Chile debió abandonar Venezuela, A su llegada a Santiago sostuvieron un encuentro con el presidente del país, Gabriel Boric.

"Recibí en La Moneda al canciller @AlbertoKlaveren y al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien arribó hoy a nuestro país junto al personal diplomático luego de la intempestiva e injustificada expulsión. Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes. Además hacemos un llamado a respetar íntegramente los derechos humanos de los manifestantes en Venezuela y terminar con las detenciones arbitrarias y la violencia", informó el Jefe de Estado en su cuenta de X.

Venezuela expulsó a diplomáticos de otros países de la región que exigieron al régimen de Maduro mostrar las actas del escrutinio o que, directamente como el caso argentino, señalaron fraude y reconocieron al candidato opositor González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio.

Después de reiterados pedidos de transparencia, Argentina, Chile Uruguay, Ecuador, Costa Rica, Panamá y EEUU reconocieron el viernes la victoria de la oposición. Perú había sido el primero en reconocer a González Urrutia como vencedor, el martes. Estados Unidos indicó que existe "abrumadora evidencia" que certifica al opositor como ganador de la votación.

Brasil, por su parte, se hizo cargo de la custodia y de la representación momentánea de la Embajada de Argentina en Venezuela, así como de la seguridad de los opositores que se encuentran allí.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a Maduro como ganador con 52% de los votos, por encima de un 43% atribuido a González Urrutia, representante de la inhabilitada líder de la oposición, María Corina Machado. Los resultados detallados no fueron presentados.

