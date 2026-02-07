sábado 7  de  febrero 2026
CÓMPLICES

Diputada de Ecuador: "Al correísmo le duele el fn del financiamiento por parte de Venezuela"

"Un aplauso a los hermanos venezolanos que nunca perdieron la esperanza, que nunca se rindieron, que nunca aceptaron vivir bajo una dictadura", afirmó Lucía Jaramillo

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, junto con el capturado dictador venezolano, Nicolás Maduro. Quito, 2015.

AFP ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO.- La diputada ecuatoriana, Lucía Jaramillo, dedicó parte de su discurso en el hemiciclo para enaltecer al pueblo venezolano y la caída del régimen tras la captura del dictador Nicolás Maduro, al tiempo que afirmó que el correísmo no celebra porque ha guardado silencio y han sido cómplices de los actos de corrupción y violaciones de derechos humanos

"Un aplauso a los hermanos venezolanos que nunca perdieron la esperanza, que nunca se rindieron, que nunca aceptaron vivir bajo una dictadura... Estados Unidos no detuvo a un presidente, detuvo a un criminal. Detuvo al responsable de la muerte de miles de venezolanos. Esa tragedia la vio el mundo entero, sin embargo, los de izquierda de este pleno callaron. Callaron entonces y callan ahora, porque son cómplices de un régimen narco terrorista ", afirmó la parlamentaria.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que siguen firme en el compromiso con el proceso judicial internacional por el Esequibo.
POLÍTICA

Guyana advierte que la caída de Maduro no reduce la amenaza sobre el Esequibo
Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
LATINOAMÉRICA

Chile sobre la captura de Maduro: "Beneficia a la región"

En un discurso que encendió el debate político, afirmó que el financiamiento que habría llegado desde Venezuela al correísmo se terminó con la caída del régimen chavista.

"Lo que hoy realmente les duele es que se les acabó el financiamiento... Al correísmo le molesta que se haya acabado el financiamiento por parte de Venezuela con la captura de Maduro", aseveró Jaramillo.

"Un aplauso a los hermanos venezolanos que nunca perdieron la esperanza, que nunca se rindieron, que nunca aceptaron vivir bajo una dictadura... Estados Unidos no detuvo a un presidente, detuvo a un criminal. Detuvo al responsable de la muerte de miles de venezolanos. Esa tragedia la vio el mundo entero, sin embargo, los de izquierda de este pleno callaron. Callaron entonces y callan ahora, porque son cómplices de un régimen narco terrorista"

