Diputada de Ecuador: "Al correísmo le duele el fn del financiamiento por parte de Venezuela"

QUITO.- La diputada ecuatoriana, Lucía Jaramillo, dedicó parte de su discurso en el hemiciclo para enaltecer al pueblo venezolano y la caída del régimen tras la captura del dictador Nicolás Maduro, al tiempo que afirmó que el correísmo no celebra porque ha guardado silencio y han sido cómplices de los actos de corrupción y violaciones de derechos humanos
"Un aplauso a los hermanos venezolanos que nunca perdieron la esperanza, que nunca se rindieron, que nunca aceptaron vivir bajo una dictadura... Estados Unidos no detuvo a un presidente, detuvo a un criminal. Detuvo al responsable de la muerte de miles de venezolanos. Esa tragedia la vio el mundo entero, sin embargo, los de izquierda de este pleno callaron. Callaron entonces y callan ahora, porque son cómplices de un régimen narco terrorista ", afirmó la parlamentaria.
En un discurso que encendió el debate político, afirmó que el financiamiento que habría llegado desde Venezuela al correísmo se terminó con la caída del régimen chavista.
"Lo que hoy realmente les duele es que se les acabó el financiamiento... Al correísmo le molesta que se haya acabado el financiamiento por parte de Venezuela con la captura de Maduro", aseveró Jaramillo.
Embed - #ATENCIÓN | Jaramillo al correísmo: "Les duele que se les haya acabado el financiamiento de Venezuela" . La asambleísta de ADN, Lucía Jaramillo, solicitó en el pleno un cambio del orden del día para tratar la situación de Venezuela, en medio de aplausos y gritos de rechazo de la bancada de la RC5. Jaramillo afirmó que Estados Unidos detuvo a un responsable de represión y torturas en Venezuela y acusó al correísmo de guardar silencio y ser cómplice del régimen de Nicolás Maduro. Sostuvo que lo que hoy "les duele es la verdad" y el fin del financiamiento venezolano, y recalcó que el Gobierno ecuatoriano no se arrodilla ante dictadores.
@ecuadortvok
#ATENCIÓN | Jaramillo al correísmo: "Les duele que se les haya acabado el financiamiento de Venezuela" . La asambleísta de ADN, Lucía Jaramillo, solicitó en el pleno un cambio del orden del día para tratar la situación de Venezuela, en medio de aplausos y gritos de rechazo de la bancada de la RC5. Jaramillo afirmó que Estados Unidos detuvo a un responsable de represión y torturas en Venezuela y acusó al correísmo de guardar silencio y ser cómplice del régimen de Nicolás Maduro. Sostuvo que lo que hoy "les duele es la verdad" y el fin del financiamiento venezolano, y recalcó que el Gobierno ecuatoriano no se arrodilla ante dictadores. sonido original - ecuador.tv