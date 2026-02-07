Diputada de Ecuador: "Al correísmo le duele el fn del financiamiento por parte de Venezuela"

QUITO.- La diputada ecuatoriana, Lucía Jaramillo , dedicó parte de su discurso en el hemiciclo para enaltecer al pueblo venezolano y la caída del régimen tras la captura del dictador Nicolás Maduro , al tiempo que afirmó que el correísmo no celebra porque ha guardado silencio y han sido cómplices de los actos de corrupción y violaciones de derechos humanos

"Un aplauso a los hermanos venezolanos que nunca perdieron la esperanza, que nunca se rindieron, que nunca aceptaron vivir bajo una dictadura... Estados Unidos no detuvo a un presidente, detuvo a un criminal. Detuvo al responsable de la muerte de miles de venezolanos. Esa tragedia la vio el mundo entero, sin embargo, los de izquierda de este pleno callaron. Callaron entonces y callan ahora, porque son cómplices de un régimen narco terrorista ", afirmó la parlamentaria.

En un discurso que encendió el debate político, afirmó que el financiamiento que habría llegado desde Venezuela al correísmo se terminó con la caída del régimen chavista.

"Lo que hoy realmente les duele es que se les acabó el financiamiento... Al correísmo le molesta que se haya acabado el financiamiento por parte de Venezuela con la captura de Maduro", aseveró Jaramillo.