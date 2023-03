Tras cumplir un año en La Moneda, sede del Gobierno, el diputado de Chile Gonzalo de la Carrera calificó a Boric como “un ‘rockstar’ aclamado en las calles durante un mes y medio”, que, desde su perspectiva, “después pasó a ser villano”.

El legislador sitúa al jefe de Estado chileno “en la línea del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo”, con una gestión “sin programa de gobierno” que habría llevado a esa nación sudamericana a un estado de pobreza “peor que la de Haití y Venezuela”.

-¿Cómo percibe Chile al presidente Gabriel Boric?

Esta es crónica de una muerte anunciada. Gabriel Boric no tenía las competencias para gobernar, y el pueblo lo sabía. Fue elegido con una mayoría aplastante, la mayor votación histórica porque el voto era obligatorio. Esto lo ayudó mucho, pero todos sabíamos que él y su coalición, que en algún momento dijo que estaba a la izquierda del Partido Comunista, era gente que venía de las protestas sociales y que no había logrado trabajar nunca un peso en el sector privado, sin experiencia alguna, salvo salir a protestar a la calle y hacer mítines estudiantiles, para lo cual eran muy buenos. Esta luna de miel con la población chilena duró muy poco. Él [Boric] fue un ‘rockstar’ aclamado en las calles durante un mes y medio y después pasó a ser villano, lo que no ocurre mucho en Chile, que sí lo hemos visto en Perú, en Bolivia, donde los presidentes pasan de ser electos y alcanzan una baja popularidad casi inmediatamente. Acá eso nunca había ocurrido.

-¿El caso chileno podría compararse con el fenómeno político colombiano, en el que votantes jóvenes, en su mayoría estudiantes que participaron en grandes protestas, llevaron al poder al izquierdista Gustavo Petro?

Es una misma línea que tiene que ver con el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, bolivariana, revolucionaria, transformadora, que ha querido hacer una revolución en Chile. Para mi juicio, Chile es un país que se ‘autosuicidó’ al pasar de ser una potencia en América Latina, con todos los mejores índices en cualquier medición que se hiciera en atención de salud, en competitividad, a una nación en la que estamos viendo si podemos superar a Haití, el país más pobre en la región. Incluso estamos peor que Venezuela. ¿Y por qué? Porque el señor Boric y compañía no tienen programa de gobierno. El que tenían se apoyaba en una reforma a la Constitución, que fue su gran derrota al no aprobarse la Constituyente. Se les ocurre una reforma tributaria que grava no solo los ingresos, sino los ahorros porque los capitales de Chile se han ido a otras latitudes donde están generando empleo y riqueza. Se les ocurrió gravar el ahorro en arriendos, por ejemplo, personas que tienen una pequeña casa y la arriendan para generar una renta. También lo han hecho con la inversión en el mercado capitales, en acciones o cualquier otro tipo, y además optaron por gravar las pensiones; todo está gravado sin dejar ningún incentivo para el crecimiento. El gobierno habla de que le interesa la pequeña y mediana empresa, pero las compañías de ese renglón, que recién surgen, nacen con pérdidas. Y en lugar de generar la posibilidad de que esas pérdidas fueran imputadas a utilidades futuras, se recorta la mitad de ese beneficio, es decir, solamente la mitad de lo que se pierda se puede reconocer. En definitiva, era una reforma tributaria calificada por economistas de izquierda como mala. La trataron de imponer y nuevamente fue rechazada por un solo voto. El país hoy día vive en una situación de caos donde no hay un Estado de derecho, que está fracturado, donde la inmigración ilegal está desatada y estamos importando no solo personas que vienen con el problema monetario, sino también personas que vienen directamente a delinquir y a destruir el país.

-¿La derrota del presidente Boric en el recién proceso constituyente puede verse como el ‘principio del fin’ de esa popularidad que lo condujo al poder?

La popularidad de Boric ya había caído antes del plebiscito, porque Chile ha sido azotado por el impacto de la inflación, que el impuesto que más teme la población que vive y llega a fin de mes con lo justo. Es un impuestazo a los motores y creo que la inflación y su incapacidad para controlar el orden público o su falta de voluntad para controlarlo. Su primera medida fue indultar a personas que participaron en la destrucción masiva de estaciones de metro en Chile, indultar a delincuentes con prontuario, no a personas por tuvieran en prisión por ideología política. El señor Boric está haciéndole un pago al Partido Comunista desde el día 1. Ellos [gobierno] dicen que les molesta mucho la delincuencia y el narcoterrorismo, pero no hacen nada para detenerlo. No olvidemos que el prontuario del presidente Boric muestra que [supuestamente] se reunía con algunos asesinos y terroristas. El gobierno de Boric es ‘pro delicuentes’, por eso la población le perdió la fe mucho antes del plebiscito de la Constituyente.

-¿Cuán grave es el problema migratorio en su país, teniendo en cuenta que Chile ha sido receptor de un elevado éxodo de venezolanos, como también ha sucedido en otros países de la región?

El problema es que hemos tenido que absorber el equivalente a un 20% de nuestra población en inmigrantes ilegales, sin ningún control migratorio, sin ninguna política de inmigración. Y el gobierno chileno está regularizando a pasos muy rápidos a todos los inmigrantes ilegales, porque a ellos [gobierno] les interesa importar esta gente, porque están preparando una revolución y esta gente viene de regímenes totalitarios comunistas. No es gente que crea en la libertad o en la democracia, es gente de países socialistas y ellos mismos generaron los gobiernos de los cuales provienen. Acá vienen a llenar las colas en los servicios de salud pública, a gozar de beneficios sociales. El problema es enorme en un país sin crecimiento, sin empleo, con las reformas que están en curso. Chile tenía 17 millones y medio de habitantes y ya supera los 20 o 21 millones.

-¿De esas personas que usted cita, procedentes de dictaduras como la cubana o la venezolana, algunos hoy ocupan cargos de poder como se ha visto en otros países?

Una de las primeras nominaciones del presidente Boric fue la de Lucía Dammert, que fue vinculada con casos de narcotráfico en México. A Chile han llegado también grupos de narcotraficantes como el Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa. Nuestro país vive momentos parecidos a los que padeció en sus peores momentos Perú con Sendero Luminoso. Chile es un país que está a merced de la delincuencia porque saben que no existe ningún costo para delinquir, entonces son atraídos para venir acá porque saben que encuentran en el gobierno a un amigo. El presidente Boric se disculpó y trató de tapar los últimos indultos que hizo a delincuentes diciendo que no tuvo todos los antecedentes sobre la mesa. La vocera comunista dijo que de haber sabido o conocido los antecedentes de estas personas no se hubieran firmado los indultos. Ahora vemos que está volviendo a intentar indultar a personas que se le quedaron rezagadas. Este es un presidente que miente y la gente se da cuenta. Pero ocurre un fenómeno extraño, la gente en su desesperación siempre quiere creerle en un gobierno que no tiene rumbo.

