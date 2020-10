Diputado Marquina: El 69% de los venezolanos más pobres están pasando hambre

“Venezuela sigue en hiperinflación, no se ha tomado ningún correctivo que vaya en dirección de corregir estos desequilibrios, que han venido castigando al pueblo, con una de las inflaciones más altas del mundo”, exclamó Marquina durante rueda de prensa al referirse a una inflación interanual de 3.246%.

En relación a la canasta alimentaria, el diputado indicó que actualmente se encuentra valorada en 211 dólares mensuales, al tipo de cambio de 455.049,98 bolívares por dólar. En ese sentido, el salario mínimo de 400.000 bolívares queda establecido en $0,87 dólar apróximadamente.

inflation venezuela.jpg Venezuela cerró 2019 con inflación de 9.585,5%, según el Banco Central, cifra mayor a la reportada por el Parlamento, que la calculó en 7.374,4% para el mismo periodo AFP

“Es un incremento inflacionario que puede verse como una desaceleración al compararse con los índices de septiembre 2019, y esto tiene una razón. Efectivamente, (la inflación) se ha desacelerado, pero es por una enorme contracción en la actividad económica que está registrando el país en este momento”, explicó el presidente de la Comisión de Finanzas.

Señaló entonces que la contracción desde enero de este año al presente es de 51.2%, mientras que la acumulada desde el año 2013 a la actualidad está rondando el 85%.

“En un mercado donde el pueblo no tiene la capacidad de consumir ni demandar, se presentan, a pesar de la poca oferta, unos excedentes que hacen que los precios de los principales rubros no aumenten tan aceleradamente, y esto se reduce en una sola palabra: hambre. El pueblo está pasando hambre, el 96% de la población venezolana esta en una situación de pobreza monetaria, 69% de los venezolanos más pobres no tienen acceso a los requerimientos calóricos”, apuntó.

Marquina insistió en que no se han definido los correctivos económicos, así como no se ha puesto en marcha ningún plan para aumentar la producción nacional, siendo los venezolanos los más perjudicados.

“Se ha seguido reduciendo de manera dramática y criminal la capacidad de compra y consumo del pueblo de Venezuela. Con estos salarios de hambre no se tiene como acceder a los rubros que garanticen un nivel digno de calidad de vida”, dijo.