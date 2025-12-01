lunes 1  de  diciembre 2025
TRAGEDIA

Doce muertos y decenas de desaparecidos por deslave en puerto de Perú

Un derrumbe arrastró y hundió a dos embarcaciones de pasajeros que estaban atracadas en el puerto de Iparia, informó la agencia estatal andina

Esta imagen, difundida por el COER (Centro de Operaciones de Emergencia Regional), muestra a personas alrededor de los restos de una embarcación accidentada en el puerto de Iparia, en el departamento de Ucayali, en la selva central de Perú, el 1 de diciembre de 2025.

Foto por HANDOUT / COER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA - Doce personas fallecieron, incluidos tres niños, y al menos 30 están desaparecidas este lunes tras un deslizamiento de tierra en un puerto fluvial de Ucayali, en el centro selvático de Perú, informaron autoridades.

El derrumbe arrastró y hundió a dos embarcaciones de pasajeros que estaban atracadas en el puerto de Iparia, informó la agencia estatal andina.

Hay "12 personas fallecidas, 30 desaparecidas" por el "trágico accidente fluvial", señaló el medio estatal con base en un reporte de la Región Policial Ucayali.

Varias personas corrían desesperadas por una orilla arenosa mientras al fondo se veían maletas y mercadería flotando, según imágenes transmitidas por el canal UTV Noticias de Ucayali, en su página de Facebook.

Nueve cuerpos han sido "recuperados", precisó por su parte el capitán de la Marina Jonathan Novoa, en contacto telefónico con la AFP desde el puerto de Pucallpa, a unas 14 horas en bote desde el punto de la tragedia.

También hay "aproximadamente 25 heridos" y los desaparecidos podrían ser hasta cuarenta, indicó el capitán.

Las autoridades trabajan junto a las familias para intentar determinar cuántas personas no han sido ubicadas todavía.

"Condiciones complicadas"

Las labores de búsqueda son difíciles porque el Ucayali es un río correntoso, con palizadas y remolinos, dijo el oficial.

Aún "se desconoce cuántas personas estaban en las embarcaciones", agregó.

"Estamos en época de creciente (...) y a la hora del accidente ha habido neblina y las tareas son complicadas", afirmó el capitán.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), adscrito a la defensa civil, informó que una de las naves estaba sin pasajeros y "la otra con aproximadamente 50 personas", según un comunicado en sus redes sociales.

El evento se produjo en la madrugada a consecuencia de la erosión de la ribera del río.

"Se solicitó apoyo de la Marina para las acciones de búsqueda y rescate", indicó el organismo, y añadió que hay "personas desaparecidas, fallecidas y heridas", sin dar una cifra.

Las embarcaciones estaban atracadas cuando se produjo el derrumbe en el inicio de la temporada de lluvias.

El cuerpo de rescate afirmó que entre los fallecidos hay tres niños.

FUENTE: Con información de AFP

