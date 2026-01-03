sábado 3  de  enero 2026
ÚLTIMA HORA

Donald Trump afirma que Maduro fue capturado

El presidente de EEUU ofrecerá una rueda de prensa a las 11 am desde su residencia en Mar-a-Lago

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

REDACCIÓN.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela al dictador Nicolás Maduro después de lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación caribeña.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", dijo Trump en su red Truth Social.

Lee además
El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
DECLARACIONES

Petro y Díaz-Canel e Irán reaccionan con retórica ideológica ante explosiones en Venezuela
Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. video
EN VIVO

Se escuchan fuertes explosiones en Caracas, capital de Venezuela

El republicano también anunció una conferencia de prensa a las 16H00 GMT en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

Después del anuncio de Trump, el presidente de Argentina Javier Milei, escribió en la red social X " LA LIBERTAD AVANZA VIVA LA LIBERTAD CARAJO".

Subsecretario de Estado de EEUU proclama un "nuevo amanecer" para Venezuela

"¡Un nuevo amanecer para Venezuela! El tirano se ha ido. Ahora, por fin, enfrentará la justicia por sus crímenes", escribió en las redes

La vicepresidenta de la dictadura Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que ahora mismo el régimen venezolano desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama, y exigido inmediatamente al presidente Trump que presenta una "prueba de vida" que confirme, por lo menos, el bienestar del matrimonio.

"Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama", proclamó Rodríguez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrlvndoA/status/2007392792616808486&partner=&hide_thread=false

FUENTE: con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Mulino destaca rol democrático de Panamá ante crisis venezolana y salida de listas de paraísos fiscales

El atrio de los gentiles

Ninguna noche es eterna: Panamá, Venezuela y el juicio de la historia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. video
EN VIVO

Se escuchan fuertes explosiones en Caracas, capital de Venezuela

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU.
VENEZUELA

Régimen de Maduro responde en cadena nacional a bombardeos en Caracas

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
ÚLTIMA HORA

Donald Trump afirma que Maduro fue capturado

Los turistas permanecen en el exterior tras evacuar sus hoteles durante un terremoto de magnitud 6,5 en Acapulco, estado de Guerrero, México, el 2 de enero de 2026. video
FENÓMENO NATURAL

Fuerte sismo sacude Ciudad de México

El logotipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se ve en el Edificio Federal de Los Ángeles tras una conferencia de prensa para actualizar la investigación sobre el atentado con bomba ocurrido el 18 de mayo de 2025 en una clínica de fertilidad en Palm Springs, California, el 4 de junio de 2025 en Los Ángeles. 
SEGURIDAD

FBI anuncia desarticulación de atentado terrorista durante el Año Nuevo en Carolina del Norte

Te puede interesar

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. video
EN VIVO

Se escuchan fuertes explosiones en Caracas, capital de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU.
VENEZUELA

Régimen de Maduro responde en cadena nacional a bombardeos en Caracas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
DECLARACIONES

Petro y Díaz-Canel e Irán reaccionan con retórica ideológica ante explosiones en Venezuela

El logotipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se ve en el Edificio Federal de Los Ángeles tras una conferencia de prensa para actualizar la investigación sobre el atentado con bomba ocurrido el 18 de mayo de 2025 en una clínica de fertilidad en Palm Springs, California, el 4 de junio de 2025 en Los Ángeles. 
SEGURIDAD

FBI anuncia desarticulación de atentado terrorista durante el Año Nuevo en Carolina del Norte

Fachada de la sede del Departamento de Policía de Doral.
BAJO INVESTIGACIÓN

Hallan a un hombre sin vida en una vía pública de Doral