Donald Trump afirma que Maduro fue capturado

REDACCIÓN.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela al dictador Nicolás Maduro después de lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación caribeña.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", dijo Trump en su red Truth Social.

DECLARACIONES Petro y Díaz-Canel e Irán reaccionan con retórica ideológica ante explosiones en Venezuela

El republicano también anunció una conferencia de prensa a las 16H00 GMT en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.



Después del anuncio de Trump, el presidente de Argentina Javier Milei, escribió en la red social X " LA LIBERTAD AVANZA VIVA LA LIBERTAD CARAJO".

Subsecretario de Estado de EEUU proclama un "nuevo amanecer" para Venezuela



"¡Un nuevo amanecer para Venezuela! El tirano se ha ido. Ahora, por fin, enfrentará la justicia por sus crímenes", escribió en las redes

La vicepresidenta de la dictadura Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que ahora mismo el régimen venezolano desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama, y exigido inmediatamente al presidente Trump que presenta una "prueba de vida" que confirme, por lo menos, el bienestar del matrimonio.

"Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama", proclamó Rodríguez.

“Desconocemos el paradero del presidente Maduro. Exigimos a Donald Trump fe de vida del presidente Maduro”.



