Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo" y que fue "como un show televisivo"

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.

WEST PALM BEACH.- El presidente estadounidense, Donald Trump , afirmó el sábado que había visto "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, una operación militar que fue "como un show televisivo".

"La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos", dijo Trump en entrevista con la emisora Fox .

La operación fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió la vida, añadió el mandatario republicano, según un reporte de AFP. La agencia de noticias también indicó que el presidente estadounidense señaló a Fox que EEUU no permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el poder.

Tras una hora de bombardeos selectivos en Caracas y varias regiones de Venezuela, Trump anunció que Maduro responderá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo, y advirtió que no permitirá que nadie de su círculo retome el poder.

El presidente de Estados Unidos contó a la cadena Fox que siguió la captura de Maduro "literalmente como si hubiera visto un show televisivo", pocas horas después de anunciar la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La operación fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió la vida, añadió Trump, quien reveló que Maduro se escondía en una fortaleza.

"Vamos a estar muy involucrados. Y queremos llevar libertad al pueblo", dijo Trump a Fox News.

Explosiones y sobrevuelos de aeronaves sacudieron Caracas hacia las 02H00 locales (06H00 GMT), en el clímax de cuatro meses de presión militar contra Maduro, de 63 años.

Los ataques dirigidos contra Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar del país, y una base aérea, entre otros sitios, duraron cerca de una hora, según periodistas de AFP.

Trump consideraba ilegítimo al mandatario, quien llegó al poder en 2013 tras la muerte del presidente Hugo Chávez y está acusado de cometer fraude en las elecciones de julio de 2024, como lo demostró la oposición venezolana.

Maduro fue acusado formalmente de narcotráfico por la justicia estadounidense en 2020, y el departamento de Estado ofrecía por él una recompensa de 50 millones de dólares.

Washington atacó además puntos claves como antenas repetidoras, el muelle del Puerto de La Guaira, y el Fuerte Tiuna.

Ciudadanos se quedan en sus casas

Caracas amaneció desierta, pero horas después se observaban filas frente a supermercados. Para evitar saqueos, los negocios atendían a la gente a través de las rejas. Varios barrios olían a pólvora, mientras agentes policiales encapuchados fuertemente armados recorrían la ciudad y vigilaban edificios públicos.

Simpatizantes de Maduro se reunieron frente al palacio presidencial de Miraflores, algunos alzaban sus retratos y otros agitaban banderas venezolanas.

El régimen venezolano denunció que los bombardeos afectaron a poblaciones civiles, sin mostrar pruebas.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, primera en la línea de sucesión, exigió a Washington una "prueba de vida inmediata" de Maduro y su esposa. Se desconoce el paradero de la vicepresidenta.

- "¡Viva Venezuela!" -

El canal estatal VTV mostró imágenes de verjas caídas y buses incendiados en La Carlota, una base aérea de Caracas.

"¡Viva Venezuela, carajo!", gritaban algunos desde sus hogares en un sector del este de Caracas.

Antes de la incursión de este sábado, Estados Unidos bombardeó varias lanchas que transportaban drogas en el Caribe, con saldo de más de un centenar de muertos desde septiembre.

Washington también cerró informalmente el espacio aéreo de Venezuela, impuso más sanciones y ordenó la incautación de buques cargados con crudo venezolano.

Maduro, que se proclama socialista, siempre dijo que estas operaciones buscaban su derrocamiento y apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela, las mayores del mundo.

"Llegó el día y lloré"

Algunos habitantes se asomaron a sus balcones y terrazas para ver lo que pasaba o grabar un video. Otros se escondieron en espacios seguros sin ventanas.

Las explosiones "me levantaron por gravedad de la cama", contó a la AFP María Eugenia Escobar, una residente de 58 años de La Guaira. "En el acto pensé 'Dios, llegó el día' y lloré".

El régimen decretó el "estado de conmoción exterior", que otorga poderes especiales a Maduro ante un conflicto militar externo.

"Al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!", lanzó el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Países aliados de Venezuela como Rusia, China, Irán y Cuba rechazaron los ataques, así como los gobiernos izquierdistas de Brasil, Chile y México.

Moscú exigió a Estados Unidos la liberación de Maduro, mientras Pekín dijo que su captura amenaza "la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe".

FUENTE: Con información de AFP