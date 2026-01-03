Maduro respondería por cargos de narcotráfico y terrorismo, dice Fiscal General de EEUU

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con su esposa, Cilia Flores, entrando al mitin político en Caracas.

El dictador de Venezuela , Nicolás Maduro , se encuentra ahora mismo "bajo arresto" y será sometido a juicio en suelo estadounidense por delito de narcotráfico y corrupción, según confirmaron las autoridades estadounidenses, tras la operación militar de esta madrugada ejecutada por el Ejército norteamericano en suelo venezolano.

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, recordó la imputación de la que fueron objeto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores , también capturada por EEUU, el Distrito Sur de Nueva York, en 2020.

"Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", recordó Bondi en su cuenta de X.

La fiscal anunció que ambos "se enfrentará pronto a la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

El senador republicano por Utah, Mike Lee, fue el primero en informar de la situación de Maduro tras una llamada al secretario de Estado, Marco Rubio.

"Marco Rubio me ha informado que Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos", dijo Lee antes de indicar que los ataques aéreos estadounidenses fueron efectuados "para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto", sin dar por el momento más detalles.

Nicolás Maduro, cabe recordar, fue acusado formalmente en 2020, y el Departamento de Estado anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. Al anunciar la captura de Maduro, el presidente Trump afirmó que se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. La acusación formal se presentó, como recordó Bondi, en el Distrito Sur neoyorquino.

La "captura" de Maduro y los ataques de EEUU a Venezuela han terminado por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre ambos países. Cabe recordar que Trump había ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

El secretario de Estado "no anticipa más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de EEUU".

En medio de críticas de senadores de la oposición demócrata sobre la legalidad de la operación, Lee esgrime que la operación "probablemente se enmarca en la autoridad inherente del presidente, según el Artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente".

También ha hablado el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau. "El tirano se ha ido", ha declarado Landau en lo que ha descrito como "un nuevo amanecer para Venezuela". "Ahora, por fin, se enfrentará la justicia por sus crímenes", ha añadido en su cuenta de X.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP