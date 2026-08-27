jueves 27  de  agosto 2026
ALERTA

Dos sismos se registran en Venezuela en medio de la preocupación por la actividad telúrica

Funvisis reportó los movimientos de magnitud 4.2 cerca de Güiria zona costera y 3.6 al noroeste de Mérida, sin daños reportados hasta el momento

Un grupo de personas permanece en las calles resguardándose tras el temblor de magnitud 5,7 que se registró este martes en Venezuela.

Un grupo de personas permanece en las calles resguardándose tras el temblor de magnitud 5,7 que se registró este martes en Venezuela.

EFE/Miguel Gutiérrez
Una mujer se lamenta este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano, en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.&nbsp;&nbsp;

Una mujer se lamenta este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano, en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.  

EFE/ Ronald Peña R
Por María Graterol

CARACAS.- La actividad sísmica volvió a sentirse este jueves en distintos puntos de Venezuela, con movimientos telúricos reportados por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) en los estados Sucre y Mérida, sin que hasta el momento se hayan informado daños materiales ni víctimas.

El evento de mayor magnitud se registró a las 8:58 de la mañana en las cercanías de Güiria, en el extremo oriental del estado Sucre. Según Funvisis, el sismo alcanzó una magnitud de 4.2 Mw, tuvo una profundidad de 68.3 kilómetros y su epicentro se localizó a ocho kilómetros al suroeste de Güiria.

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Posteriormente, a las 11:36 de la mañana, Funvisis reportó otro movimiento telúrico en el occidente del país. El sismo tuvo una magnitud de 3.6 Mw, una profundidad de cinco kilómetros y se ubicó 13 kilómetros al noroeste de la ciudad de Mérida, de acuerdo con el reporte suministrado por el organismo.

Es importante precisar que en este segundo evento los cinco kilómetros corresponden a la profundidad del sismo y no a su magnitud.

Actividad sísmica

Los dos eventos se produjeron en medio de una jornada en la que Funvisis registró otros movimientos de menor intensidad en el país. Medios venezolanos informaron que durante las primeras horas del jueves también se reportaron sismos en localidades del oriente y occidente venezolano, mientras el organismo mantiene el monitoreo de la actividad sísmica nacional.

Aunque los movimientos registrados este jueves no han generado reportes oficiales de afectaciones, ocurren en un contexto de especial sensibilidad en Venezuela, donde el pasado 24 de junio un doble terremoto afectó severamente varias zonas del norte del país, particularmente el estado La Guaira.

El episodio dejó miles de víctimas y una extensa destrucción en comunidades afectadas por los dos fuertes movimientos telúricos. Dos meses después de la tragedia, las cifras oficiales y los reportes sobre personas desaparecidas continúan siendo objeto de cuestionamientos.

Según el balance oficial la cifra oficial de fallecidos ascendió a 6.509.

FUENTE: Con información Diario La Primicia/Funvisis/El Cooperante/EFE

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