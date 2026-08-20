Jefe de la DEA considera que Argentina es "modelo" para la región en batalla contra el narcotráfico

El administrador de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, habla durante una conferencia de prensa tras la sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, frente al Tribunal Federal de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 20 de julio de 2026

BUENOS AIRES.- El jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), Terrence Cole, destacó este miércoles la estrategia de Argentina para el combate del narcotráfico. Señaló que el país es un "modelo para la región".

"Están haciendo cosas increíbles contra los narcotraficantes y contra los terroristas", aseguró en un comunicado Cole, en el marco de la cuadragésima edición de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) que inició el martes en la capital argentina y reúne a representantes de un centenar de países.

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El funcionario también aseguró que Argentina "es un modelo para la región y los apoyamos completamente en todo lo que hacen". Asimismo, sostuvo que "la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Gobierno de Estados Unidos están encantados con esta asociación y vamos a seguir invirtiendo recursos acá. Vamos a seguir apoyando las operaciones que sus equipos llevan adelante todos los días".

El Departamento de Estado señaló el pasado 9 de julio (Día de la Declaración de la Independencia de Argentina) que el país bajo el Gobierno de Javier Milei es un “aliado clave” para “promover la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en todo nuestro hemisferio".

Además, EEUU manifestó su compromiso para "profundizar la cooperación” entre ambos países en áreas estratégicas como los minerales críticos, la energía nuclear con fines civiles, el comercio, la inversión y la seguridad.

Batalla contra cárteles

La Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), que culmina este jueves, es encabezada por el jefe de la DEA y la ministra de Seguridad del Gobierno de Javier Milei, Alejandra Monteoliva.

La ministra argentina dijo este miércoles que "la presencia de organizaciones criminales transnacionales marcan la dinámica criminal y en Sudamérica se encuentran los países que hoy encabezan la lista en la producción de cocaína a nivel mundial".

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, señaló en la red social X que la Administración del presidente Donald Trump "trabaja codo a codo con la Argentina y los países democráticos frente a los carteles, redes criminales y terroristas".

Agregó: "Ningún país es inmune y ningún país puede librar esta batalla por sí solo", señaló. "Los carteles y los criminales se mueven rápido. Por eso, debemos movernos aún más rápido".

FUENTE: Con información de AFP