Duque advierte de los "pirómanos" que quieren "ganar con violencia lo que no ganaron en las urnas"

MADRID.- El presidente de Colombia Iván Duque ha advertido este miércoles contra "los pirómanos" que pretenden "ganar con la violencia lo que no ganaron en las urnas", de cara a una nueva jornada de protestas para exigir mejoras sociales que, de momento, transcurre con normalidad.



"Estamos viviendo momentos de mucha exigencia en la sociedad, pero que quede claro: aquí no van a pretender los pirómanos ganar con la violencia lo que no ganaron en las urnas", ha dicho Duque en el Congreso Nacional de Ganaderos, según informa Caracol Radio.



Duque ha denunciado, en una entrevista concedida a Blu Radio, que "hay personas que quieren capitalizar políticamente el caos", indicando que incluso "hay señalamientos criminales" contra él "sobre la base de premisas falsas".



El inquilino de la Casa de Nariño ha defendido que "la protesta pacífica es legítima cuando se ejerce respetando los derechos de los demás y rechazando de manera clara la violencia".



Así, ha instado a "quienes ejercen el liderazgo político" a "la responsabilidad con los seguidores" que, "no significa claudicar, sino obrar con prudencia", señaló.