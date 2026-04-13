lunes 13  de  abril 2026
POLÍTICA

Ecuador espera superar crisis diplomática con Colombia tras presidenciales

La disputa entre ambos países se intensifica por diferencias en seguridad fronteriza y declaraciones políticas que agravaron la relación

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa.&nbsp;

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo el lunes que espera lograr una solución a la crisis diplomática y comercial con Colombia tras las elecciones de mayo en ese país vecino.

Ambas naciones están enfrentadas desde febrero por los reproches del derechista Noboa sobre la falta de apoyo del su homólogo izquierdista, Gustavo Petro, al combate al narcotráfico en la frontera común.

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Guerra arancelaría

La semana pasada Colombia y Ecuador elevaron al 100% los aranceles a las importaciones en ambos sentidos y pidieron el retorno de sus embajadores.

"No tengo gran esperanza de que Petro cambie", dijo Noboa en una entrevista radial el lunes, al ser consultado sobre la relación entre los dos países, que mantenían un importante intercambio comercial.

El presidente ecuatoriano sostiene que, debido al descuido de Colombia en la línea limítrofe de unos 600 kilómetros, Ecuador debe destinar unos 400 millones de dólares para enfrentar la inseguridad.

"Esperemos que después de estas elecciones nos podamos sentar y darle una solución a largo plazo a este problema que tenemos en la frontera", manifestó.

Colombia celebrará elecciones el próximo 31 de mayo. La campaña está marcada por el asesinato el año pasado del senador Miguel Uribe, quien buscaba ser el candidato presidencial del partido de derecha Centro Democrático.

El domingo, el gobierno colombiano reforzó la seguridad de una candidata de oposición por amenazas de muerte.

FUENTE: Con información de AFP

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