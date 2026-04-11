sábado 11  de  abril 2026
BILATERALISMO

Presidente de Ecuador anuncia firma de acuerdo comercial con EEUU que elimina aranceles

Daniel Noboa explicó que el acuerdo eliminará la sobretasa de 10% que pesa sobre los productos de Ecuador

El presidente Daniel Noboa&nbsp; afrmó que el acuerdo beneficia a 53% de las exportaciones no petroleras. (AFP)

El presidente Daniel Noboa  afrmó que el acuerdo beneficia a 53% de las exportaciones no petroleras. (AFP)


AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos, que eliminará una sobretasa arancelaria de10% que pesa sobre los productos del país sudamericano.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el ministro de Producción de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, firmaron en Washington el acuerdo de comercio recíproco negociado durante diez meses.

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"Este acuerdo beneficia a 53% de nuestras exportaciones no petroleras, consolida sectores productivos que ya sostienen millas de empleos y abre la puerta para que nuevos productos ecuatorianos lleguen a ese mercado", dijo Noboa, un estrecho aliado en la región del mandatario Donald Trump, por la red social X. "Este acuerdo beneficia a 53% de nuestras exportaciones no petroleras, consolida sectores productivos que ya sostienen millas de empleos y abre la puerta para que nuevos productos ecuatorianos lleguen a ese mercado", dijo Noboa, un estrecho aliado en la región del mandatario Donald Trump, por la red social X.

Entre los productos que podrían verse favorecidos se encuentran bienes agrícolas y agroindustriales que tienen una fuerte presencia en el mercado estadounidense, como camarón, banano, flores y cacao.

Noboa agregó que: "Ecuador tenía dos caminos: quedarse quieto o ir a buscar mejores condiciones. Elegimos lo segundo. Firmamos con Estados Unidos un Acuerdo de Comercio Recíproco que elimina la sobretasa arancelaria que afectaba a los productos ecuatorianos".

Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador, cuyas exportaciones a esa nación se ubicaron en 6.831 millones de dólares y sus importaciones en 9.137 millones en 2025, de acuerdo con el Banco Central ecuatoriano.

Acuerdo ampliará más el comercio

El acuerdo "ampliará y diversificará aún más el comercio y la inversión bilateral para avanzar en nuestros intereses compartidos mientras se impulsa la competitividad de Estados Unidos en América Latina", dijo Greer según un comunicado difundido por la oficina del Representante Comercial (USTR por sus siglas en inglés).

La oficina señaló en X que el pacto "abre el mercado ecuatoriano de más de 18 millones de consumidores a las exportaciones agrícolas e industriales de Estados Unidos".

El acuerdo permitirá eliminar la sobretasa arancelaria que, en 2025, EE. UU. impuso del 10 % a productos ecuatorianos dentro de una política de “aranceles recíprocos”. Esto afectó a más de 1.800 productos exportados al mercado estadounidense.

El presidente Noboa también afirmó que el acuerdo no solo consolida sectores productivos ya posicionados, sino que abre oportunidades para que nuevos productos ecuatorianos ingresen al mercado estadounidense.

La negociación forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para fortalecer las relaciones económicas, comerciales y de seguridad con Estados Unidos, que es uno de los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas.

Estados Unidos apoya a Ecuador en su guerra contra el crimen organizado.

Acuerdo plataforma estratégica

El Acuerdo constituye una plataforma estratégica para mejorar el clima de inversiones, ser más atractivo a inversionistas de Estados Unidos y del mundo.

El acuerdo crea mejores condiciones para atraer inversión extranjera hacia sectores estratégicos como energía, minerales críticos, infraestructura y tecnología. Se abre acceso a financiamiento a través del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM Bank) y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC).

Entre los beneficios están: Facilitación del comercio y modernización aduanera y fortalece la propiedad intelectual, así como los derechos laborales al promover mejores condiciones de trabajo.

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FUENTE: Con información de AFP y expreso

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